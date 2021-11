Berufswunsch Erzieher*in oder Pflegefachkraft?

Nach der Corona-bedingten Pause im letzten Jahr, findet am 12. und 13. November 2021 auf dem Berliner Messegelände wieder die jährliche Messe Einstieg Berlin statt. Wieder dabei ist der Campus Berufsbildung e. V.Der Verein ist freier Bildungsanbieter für die schulische Ausbildung mit dem Schwerpunkt für soziale Berufe wie unter anderem Erzieher*in, Pflegefachkraft und Heilerziehungspfleger*in, Träger des bisher einzigen privaten beruflichen Gymnasiums des Landes Berlin sowie mehrerer Berufsfachschulen mit verschiedenen kaufmännischen sowie technischen Ausbildungsgängen.Zur Messe eingeladen sind alle Jugendlichen, deren Eltern und Lehrer*innen, die in 2022 ihre schulische Abschlussprüfung absolvieren und sich nun die Frage stellen, wie es nach der Schule weitergehen soll.„Auf der Messe geht es uns vor allem darum, die Vielfältigkeit der Ausbildungsmöglichkeiten bei Campus Berufsbildung vorzustellen“, sagt Julian Klauder, Marketingleiter von Campus Berufsbildung e.V. „Für Informationen aus „erster Hand“ werden zusätzlich neben Campus Lehrkräften auch Schüler und Schülerinnen am Messestand als Ansprechpartner anwesend sein.“Messebesucher, die sich bereits für eine Ausbildung zum Erzieher*in, Pflegefachkraft, Heilerziehungspfleger*in oder als anerkannter Sozialassistent entschieden haben, können am Messestand vom Campus Berlin erste Informationen über den Ausbildungsinhalt und den Zugangsvoraussetzungen für Ihre Wunschausbildung erhalten. Diejenigen, die als nächsten Schritt einen höheren Schulabschluss anstreben, werden umfassend über die angebotenen Abschlüsse Mittlerer Schulabschluss (MSA), Fachabitur und Hochschulreife informiert. Jugendliche, die sich über die schulische Ausbildung zum kaufmännischen oder technischen Assistenten*in bei Campus Berufsbildung informieren möchten, erhalten einen ersten Überblick und können, wenn gewünscht, vor Ort einen individuellen Beratungstermin vereinbaren.Messestand Campus Berufsbildung e. V.: Halle 10, Stand 9Zukunftsmesse Einstieg in der Messe BerlinTermin: Freitag, 12.11.2021, von 9 - 17 Uhr und Samstag, 13.11.2021 von 10 - 18 UhrZielgruppe: Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 23 Jahren, Berufsanfänger*innen und Studieninteressierte, Lehrkräfte und Eltern Eintritt: Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung mit Kontaktdaten unbedingt vorab erforderlichAlle Infos: https://www.einstieg.com/...