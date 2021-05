Grüne Energie fürs Fahrrad

Für Geist und Körper ist Fahrradfahren eine echte Wohltat! Wer mit dem Trend gehen will, steigt dabei auf sein E-Bike und radelt los. Um noch mehr Menschen für die grüne Fortbewegung zu begeistern, sponsert der Naturkosthersteller Byodo interessierten Bioläden eine



E-Bike Ladestation für Kund*innen und stellt dafür einen Fond von insgesamt 10.000 € zur Verfügung!



Ob zum langen Sonntagsausflug oder schnell zum Bioladen um die Ecke, das E-Bike ist ein komfortables Fortbewegungsmittel für jede Altersgruppe, in der Stadt oder auf dem Land. Mit grüner Energie betrieben ist es umwelt- und klimafreundlich und eine nachhaltige Alternative zum Auto.



Damit Bioläden ihren Kunden einen besonderen Service zu diesem Trendthema bieten können, stellt Byodo einen Fond von insgesamt 10.000 € zur Verfügung und sponsert 50% bzw. maximal 500 € der Kosten einer eigenen E-Bike Ladestation. Dabei sind Hersteller und Modell frei wählbar und es gibt noch mehr: Am Ende schmückt entweder ein schönes, nachhaltiges Byodo Glasschild den Bioladen und macht auf die Ladestation aufmerksam oder die Ladestation selbst erstrahlt im gewohnt köstlichen Byodo Branding.



„Mit dieser Initiative möchten wir mehr Menschen dazu anregen für den Lebensmittel-Einkauf vom Auto aufs



E-Bike umzusteigen und somit grüne Mobilität fördern, “ so Stephanie Moßbacher, Geschäftsführerin von Byodo Naturkost.



Für weitere Informationen zur Aktion steht den Bioladnern ihr gewohnter Ansprechpartner aus der Byodo Vertriebsabteilung zur Verfügung.

