Byodo baut 16 neue E-Ladestationen

Dienstwagen tanken Solarstrom vom Dach des Firmengebäudes

Byodo Naturkost baut seine E-Lade-Infrastruktur am Firmensitz in Mühldorf am Inn aus. Zukünftig stehen für die Dienstwagen 16 neue Lademöglichkeiten zur Verfügung. Den Strom dafür generiert das Bio-Unternehmen selbst mit der Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Firmengebäudes.



Am 6. Juli feierte der Bau der neuen E-Ladesäulen Spatenstich. Im Herbst sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein und die Stationen in Betrieb gehen. An allen Wallboxen werden 22 KW zur Verfügung stehen, um voll elektrische Fahrzeuge in rund 4 Stunden von 0 auf 100 % zu laden. Byodo Naturkost stellt seine Firmenflotte derzeit außerdem vollständig von Hybrid- auf E-Autos um.



„Wir sind sehr stolz auf unser klimaneutrales Firmengebäude. Ein großer CO2-Faktor war jedoch bisher die Anfahrt der Mitarbeiter*innen mit Dienstwagen zum Standort Mühldorf. Daher haben wir uns entschieden, die Nachhaltigkeit am Standort auszubauen, um unseren CO2-Fußabdruck weiter zu reduzieren“, so Byodo Geschäftsführerin Stephanie Moßbacher.



Den Strom für die Ladesäulen generiert das Bio-Unternehmen direkt auf dem eigenen Dach. Die Photovoltaik-Anlagen auf Bürogebäude und Lagerhalle erzeugen bis zu 500 kWp in der Spitze - das entspricht einer jährlichen CO2-Einsparung von rund 300.000 kg. Diesen Strom nutzt Byodo Naturkost überwiegend selbst. Für den Energiebedarf darüber hinaus bezieht das Familienunternehmen nur Ökostrom und verzichtet damit am Standort komplett auf fossile Brennstoffe.



Die neuen Wallboxen an den Ladesäulen wurden zudem selbst klimaneutral und in Österreich produziert. Mit dem Garten- und Landschaftsbauer Bitzer & Bernhard aus Mettenheim und dem Elektromeisterbetrieb Schindler & Denk aus Ampfing sind zudem nur Unternehmen aus der nächsten Umgebung an der Baumaßnahme bei Byodo Naturkost beteiligt.



Während die neugebauten E-Ladesäulen ausschließlich für die Byodo Dienstwagen zur Verfügung stehen werden, bietet das Unternehmen am Parkplatz des firmeneigenen Bioladens Feinsinn auch öffentliche Ladestationen an. Für Kund*innen des Bioladens ist das Aufladen zudem komplett kostenlos – diese Funktion können sie mit ihrer Feinsinn Kundenkarte an der Ladesäule freischalten.