Auszeichnung für Spitzenqualität

Das Byodo Bratöl Raps wurde erneut mit der renommierten Auszeichnung „Bestes Bio 2025“ ausgezeichnet – nach 2021 nun zum zweiten Mal in Folge. Byodo Naturkost sichert sich diese begehrte Auszeichnung bereits im 7. Jahr. Diese Ehrung unterstreicht die hohe Qualität und Beliebtheit des Produkts, das sich durch eine besonders hohe Hitzestabilität und einen milden Geschmack auszeichnet und eine wertvolle Alternative für gesundheitsbewusste Genießer darstellt.



„Wir freuen uns sehr, dass unser Bratöl Raps erneut das Vertrauen der Fachjury gewonnen hat. Diese Auszeichnung bestätigt das positive Feedback unserer Kundinnen und Kunden. Besonders stolz sind wir darauf, dass das Produkt nicht nur aufgrund seiner hervorragenden Brateigenschaften, sondern auch wegen seiner ernährungsphysiologischen Vorteile so geschätzt wird“, sagt Stephanie Moßbacher, Geschäftsführerin von Byodo Naturkost.



Byodo Naturkost schreibt sich „Pionier für Bio Genuss“ auf die Fahnen. Nach der Einführung der Kategorie „Bratöl“ im Bio-Markt 1996 mit einem klassischen Sonnenblumenöl, ist das Byodo Bratöl Raps ein weiterer Meilenstein im eigenen Bratöl-Sortiment und wird aus sorgfältig ausgewählter Bio-Rapssaat hergestellt. Wie bei allen Bio-Bratölen von Byodo werden auch beim Bratöl Raps mit Hilfe des Byo-Protect Verfahrens hitzeempfindliche Pflanzenstoffe möglichst schonend und auf natürliche Weise aus dem Öl herausgefiltert, wodurch es hocherhitzbar wird. Beim Byo-Protect Verfahren wird das Öl zunächst sanft und rein mechanisch gefiltert, sodass grobe Bestandteile entfernt werden. Natürliche Tonmineralien binden anschließend weitere Pflanzenstoffe. Zum Schluss "pustet" schonend eingesetzter Wasserdampf letzte feine Teilchen aus dem Öl heraus. So wird das ökologische Bratöl Raps hocherhitzbar und besonders mild im Geschmack, gleichzeitig bleiben alle wertvollen Inhaltsstoffe erhalten.



Das Byodo Bratöl Raps ist mittlerweile ein unverzichtbarer Bestandteil in vielen Küchen und steht für eine nachhaltige und bewusste Ernährungsweise. Durch die zweite Auszeichnung als „Bestes Bio 2025“ wird einmal mehr die hohe Qualität und das Engagement von Byodo für erstklassige Naturkostprodukte hervorgehoben.

