Geballte Kompetenz für Agrar-Versicherungs-Spezialisten!

Interessantes und abwechslungsreiches Weiterbildungs-Programm für Versicherungsmakler, die sich im Bereich Agrar- und Landwirtschaft positionieren, informellen Austausch pflegen und Neuerungen am Markt aktiv verfolgenAnhand derwird der Referent Thomas Sindelar (Zertifizierter Risikomanager TÜV Nord und GGF des Agrar Makler agronova GmbH) neue Beratungs- und Verkaufs-Ansätze für den landwirtschaftlichen Agrarbetrieb vorstellen. Wir kennen Herrn Sindelar seit Jahren und konnten ihn mit seinen aktuellen Beratungsansätzen und Tools in der letzten Zeit erleben.Wir sind überzeugt, dass sowohl seine Vorgehensweise als auch das Anwenden der Software am Beispiel konkreter Fälle neue Horizonte der Beratung eröffnen. Bereits am ersten Tag unserer Konferenz 2020 werden SieDa sein Vortrag als Workshop gestaltet wird, ist sichergestellt, dass die Teilnehmer nach langer Anreise, einen inspirierenden und kurzweiligen Seminartag erleben werden.Das Thema. Marko Pflanz (Socialsolvent und agronova GmbH)Der ganzheitliche Beratungsansatz für den Agrarbetrieb setzt sich auch am 2. Seminartag wie ein roter Faden fort:Der Referent Stefan Johannes Schreiber (Key Account Manager Vorsorge, AXA Makler und Partnervertrieb) informiert informiert überIhre Optionen mit AXA Leben in Biometrie und Versorgung auch ohne § 34f durch die Sonderlösungen der ASA mit bvm und agropool sowie mit und ohne der Patriarch Fondsvermögensverwaltung.Andreas Krauss, Portfolio Manager der Star Capital AG stellt dieAlles rund um ETFs, Besonderheiten der ETF Trend200 Patriarch Select ETF Trend200 – Die ETF VermögensverwaltungDirk Fischer, Geschäftsführer der Patriarch Multimanager GmbH ist auch dieses Jahr wieder bei uns an Bord. Er beschreibt offen die. Auch diese Lösungen können ohne den §34f genutzt werden.Das– hierzu verdeutlicht Peter Hofmann, Vertriebsleiter Mitte der DMB Rechtsschutz AG die Vorteile für Ihre Mandanten in der neuen Tarifgeneration.Der zweite Tag schließt mit derab. Mittlerweile vertraglich komplett „In trockenen Tüchern“ steht den Teilnehmern eine weitere attraktive bvm Kompositlösung für den Agrarsektor für ihre Mandanten zur Verfügung: Die Referenten Heiko Onken, Underwriter und Jan-Hendrik Böning, Vertriebsbeauftragter stellen das neue bvm Rahmenabkommen mit der GVO vor.Tag 3 der Fortbildung startet mit demEin Referent der ERGO Berlin wird die aktuellen Neuigkeiten zu den bvm Rahmenabkommen bei den technischen Versicherungen vorstellen – auch Speziallösungen wie bspw. der bvm Zusatzdeckung für landwirtschaftliche Zugmaschinen (LWZ und der Diebstahl teurer Anbauteile) erklären.Im Anschluss daran wird Peter J. O. Bartz, Geschäftsführer bvm Unternehmensgruppe der Fragestellung nachgehen:Peter J.O. Bartz verfügt seit mehr als 30 Jahren über Expertise in Betriebswirtschaft und Versicherungswesen des Agrarsektors. Als ehemaliger Gründer und Geschäftsführer der Unternehmensberatungsgesellschaft eines Landesbauernverbandes lässt er die Teilnehmer an seiner Expertise und seinem Ausblick in die Zukunft teilnehmen.Andreas A. Adamek Prokurist, Leiter Vorsorge bvm Unternehmensgruppe n. Basisrente - der einfache Weg zu verfügbarem VersorgungskapitalDennis Keller, derist ein Kollege, der sich mitderzeit bundesweit einen Namen macht. Wir stellen ihm die Plattform unserer Konferenz zur Verfügung, um Kollegen auf diese Lösungen aufmerksam zu machen.Den Abschluss der Veranstaltung bildet eine bewährte Lösung der bvm, vorgestellt durch Karin I. Bartz, Geschäftsführerin der bvm Unternehmensgruppe mit Ihrem Vortrag:Das Seminar wird beendet mitbestehend aus Kurzinformationen zu bestehenden kleineren Sonderlösungen und - Bedingungen und einer offenen Fragerunde.Das Team der bvm wird sich, sofern möglich, umfür diese sehr umfangreiche Fortbildung in Abstimmung mit den Referenten kümmern. An beiden Seminarabenden treffen sich alle zum geselligen und fachlichen Austausch jeweils zum bereits traditionellen DinnerDie bvm Geschäftsführung und die bvm Partner freuen sich über viele gleichgesinnte Teilnehmer, gerne auch über neue, an der bvm Partnerschaft interessierte Versicherungsmakler!Mehr Informationen zur Veranstaltung und die ausführliche Agenda und wichtigen Hinweisen zur Anmeldung erhalten Sie auf der