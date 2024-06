LAND.SCHAFFT.WERTE. präsentiert neuen Verbraucher*innenfilm

Das Team arbeitet täglich mit vielen Akteuren anderer Initiativen, Verbänden, der Medien und der Wissenschaft zusammen und wir wollten die diesjährige Gremiensitzung unserer Mitgliedsunternehmen nutzen, um alle miteinander ins Gespräch zu bringen,“ sagt Vorstandsvorsitzender Josef Hempen. „Natürlich haben wir das nach unserem großartigen AGRILL Genussmonat im April in Form eines Sommergrillfestes organisiert,“ ergänzt Henrike Meyer zu Devern.Bei seiner Keynote erläuterte Ernährungswissenschaftler Malte Rubach die unterschiedlichen Dimensionen der Nachhaltigkeit bei der tierischen und pflanzlichen Lebensmittelerzeugung. Im Anschluss moderierte Maja Mogwitz, bekannt aus dem NDR Podcast 63 Hektar, eine unterhaltsame Podiumsdiskussion. Mit den Gästen Silvia Breher (MdB, stellvertretende Vorsitzende der CDU), Christian Teppe (Fachanwalt für Agrarrecht und Bestsellerautor), Julia Lisson (Head of Procurement Rügenwalder Mühle) und Rainer Herbers (Vorstandsmitglied der VR Bank in Südoldenburg) war es möglich die unterschiedlichsten Perspektiven auf die Branche und Kommunikation in und über die Branche zu beleuchten.Die Intention des Vereins, ein Bewusstsein für Lebensmittel aus Deutschland zu erzeugen und für die komplexen Hintergründe zu sensibilisieren, wurde bei der Premiere des neuen Films für Verbraucher*innen nochmal deutlich. Unter dem Titel „Ehrlichkeit auf dem Teller“ begleitet der Film die Konsument*innen von Esstisch, über den Einkauf bis zur Herstellung der Produkte. „Der Anspruch sich gleichzeitig gesund und nachhaltig zu ernähren ist ein gesellschaftliches Thema und stellt jeden und jede Einzelne bei der täglichen Frage, was esse ich heute? vor eine Herausforderung.“, betont das LAND.SCHAFFT.WERTE -Team.Hier geht's zum Film auf YouTube: Fleisch, Pflanzen oder beides? | Kaufst du noch