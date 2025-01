Bundesverband Kinderhospiz e.V. schafft Kinderschutzstelle

Beratung bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung:

Bei einem Verdacht auf Kindeswohlgefährdung wird gemeinsam mit den Fachkräften eine strukturierte Einschätzung der Situation erarbeitet. Beratung bei der Erstellung von Kinderschutzkonzepten:

Einrichtungen und Organisationen erhalten Unterstützung bei der Entwicklung und Optimierung von Schutzkonzepten. Bereitstellung von Informationsmaterialien:

Das Handbuch zur Erstellung eines Schutzkonzeptes bietet zahlreiche Hintergrundinformationen zum Thema Kinderschutz.

Ansprechpartnerin : Laura-Jane Dankesreiter

: Laura-Jane Dankesreiter Anonyme Hotline:

Dienstags: 9:00 - 12:00 Uhr

Donnerstags: 14:00 - 17:00 Uhr

E-Mail: kinderschutz@bundesverband-kinderhospiz.de

Mit einem breiten Angebot an Beratungs- und Unterstützungsleistungen bietet die Kinderschutzstelle wertvolle Hilfestellung, um sicher und professionell in schwierigen Situationen zu handeln. „Unser Ziel ist es, sowohl die Kinder als auch die Fachkräfte zu stärken. Die Kinderschutzstelle ermöglicht es, Unsicherheiten abzubauen und klare Handlungsempfehlungen für den Umgang mit sensiblen Themen zu geben“, erklärt Franziska Kopitzsch, Geschäftsführerin des Bundesverband Kinderhospiz e.V.Die Fachstelle Kinderschutz bietet zahlreiche Unterstützungsmöglichkeiten:Die Kinderschutzstelle steht Betroffenen und Fachkräften zu festen Zeiten telefonisch und jederzeit per E-Mail zur Verfügung:0800 8888 4714„Wir garantieren Diskretion, Empathie und fachliche Kompetenz bei jeder Anfrage“, betont Laura-Jane Dankesreiter.Die Fachstelle Kinderschutz des Bundesverbands Kinderhospiz bietet nicht nur präventive Maßnahmen, sondern auch einen geschützten Raum, um Unsicherheiten im Umgang mit den emotionalen und körperlichen Bedürfnissen der Kinder zu thematisieren.