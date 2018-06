Zu wenig Blutspender

In Deutschland werden täglich etwa 14.000 Blutspenden benötigt. Doch nur zwei bis drei Prozent der Bevölkerung spenden regelmäßig Blut. Besonders in den Ferien komme es immer wieder zu Engpässen in der Blutversorgung, bedauert die Deutsche Gesellschaft für Transfusionsmedizin und Immunhämatologie (DGTI). Nur durch die wiederkehrende Bereitschaft ihrer Blutspender kann die DGTI Qualität, Sicherheit und die jederzeitige Verfügbarkeit von Blut und Blutprodukten für die Patientenbehandlung gewährleisten. Die sichere Blutübertragung hat der österreichische Karl Landsteiner (1868–1943) durch seine Entdeckungen möglich gemacht, dessen Geburtstag sich am 14.06.2018 zum 150. Mal jährt. Er erhielt dafür den Medizin-Nobelpreis.

