Segelwoche für Kinder und Jugendliche mit angeborenem Herzfehler

„…Vielen Dank für die beeindruckende Segelwoche. Nadine redet fast jeden Tag noch davon. Es sind Freundschaften entstanden und Nadine fährt nun nach S. zu

Marias Geburtstag. Diese Erlebnisse wird sie nie vergessen und sie begleiten sie positiv im Alltag. Nadine sagte: ‚Das waren die tollsten Ferien.‘ Vielen Dank für Ihren Einsatz und vielen Dank für Ihr tolles Betreuerteam.“

…“Carsten kam braungebrannt und glücklich von der Segelwoche zurück! Es war eine sehr, sehr schöne Zeit für ihn, auch die lange Fahrt alleine und das Abholen hat gut geklappt und er ist innerlich ein paar Zentimeter gewachsen! Vielen Dank!“

Auch Kinder mit angeborenem Herzfehler haben Spaß am Sport! Beim Segeln lernen die Kinder, die beim Schulsport häufig „auf der Bank sitzen müssen“, Selbstvertrauen zu fassen und Mut und Körpergefühl zu entwickeln. Wir wohnen in Mehrbettzimmern mit wunderschönem Blick auf die Kieler Förde im Freizeitheim Kahlenberg. Das Jollensegeln findet im Segelzentrum der Uni Kiel statt. Ein spannendes Begleitprogramm mit kinderkardiologischer Betreuung sorgt während dieser Abenteuerwoche mit Reha-Charakter für ein gutes miteinander und „Wohlfühlgefühl“. Wir tun alles, um jedes Kind individuell zu begleiten und nahezu alle medizinischen und sozialen Anforderungen der Gruppe zu erfüllen. Das gilt auch für Kinder mit komplexen Herzfehlern bzw. mit Begleiterkrankungen. Die Anreise wird jeweils privat organisiert. Bitte geben Sie alle Einschränkungen Ihres Kindes an, damit unser Betreuerteam sich entsprechend vorbereiten kann.Für die Anmeldung benötigen wir ein komplett ausgefülltes Anmeldeformular. Erstteilnehmer werden bevorzugt berücksichtigt, weiterhin entscheidet der Eingang der Anmeldung. Das Anmeldeformular finden Sie hier: https://www.bvhk.de/... Teilnehmerbeitrag (einschließlich Segelunterricht, Unterkunft und Verpflegung, exklusive Anreise): € 300. Für Teilnehmer, die nicht Mitglied im BVHK oder einem seiner angeschlossenen Elterngruppen sind, erheben wir zusätzlicheine Sachkostenpauschale in Höhe von € 50. Diese Beträge decken bei weitem nicht unsere tatsächlichen Kosten und sind nur möglich mit Spenden und Förderung von Krankenkassen o.ä. Die Beiträge werden am 22.06.2018 von uns abgebucht.Im Jahr 2017 nahmen wiederum Kinder mit sehr unterschiedlichen Herzerkrankungen teil, wie z. B. Kardiomyopathie, Hypoplastisches Linksherzsyndrom (HLHS), Truncus Arteriosus Communis (TAC) u.v.m.Bundesverband Herzkranke Kinder e.V.Kasinostr. 66, 52066 AachenTel.0241-91 23 32 / Fax 0241-91 23 33