BBBank Stiftung spendet 110.000 Euro für den Bundesverband herzkranke Kinder e.V. (BVHK)

Die BBBank Stiftung und BBBank verstärken ihr Engagement für Kinder. Zu ihrer Weihnachtsspendenaktion 2020 riefen Sie unter dem Leitmotiv „Herzkranke Kinder erhalten neuen Lebensmut“ zum Spenden auf. Dank vieler Spenderinnen und Spendern sowie einer Aufstockung der BBBank kamen insgesamt 350.000 Euro zusammen. Diese werden aufgeteilt an den BVHK, an die Nachsorgeklinik Tannheim sowie an das Kinderhaus Bad Oexen.



Mit 110.000 Euro an den BVHK für die Jahre 2021 und 2022 können wir unter anderem die BVHK Reiterwochen durchführen. Die herzkranken Kinder und Jugendlichen erleben gemeinsam mit gleichaltrigen Betroffenen eine unvergessliche Zeit auf dem Rücken der Pferde.



Für Herzkids, die häufiger im Krankenhaus waren, bedeutet die kompetente Betreuung und medizinische Begleitung vor Ort einen hohen Sicherheitsfaktor. Wir können dabei jedes Kind individuell begleiten und nahezu alle medizinischen und sozialen Anforderungen der Gruppe erfüllen – auch bei Kindern und Jugendlichen mit komplexen Herzfehlern bzw. mit Begleiterkrankungen. Viele der ehrenamtlichen BetreuerInnen haben selbst einen Herzfehler und waren früher TeilnehmerInnen der Reiterwoche. Das macht Mut und ist echte „Hilfe zur Selbsthilfe“.



Neben dem Reitunterricht bieten wir ein umfangreiches Rahmenprogramm und Unterbringung mit Vollpension in gemütlichen Mehrbettzimmern auf dem Lindenhof in Gackenbach im Westerwald. Einige Rückmeldungen vom letzten Mal:



- Ich fand das Motto der Reiterwoche „Geboren, um glücklich zu sein“ sehr gut und passend, weil jeder Mensch ein Recht hat, glücklich zu sein.



- Wir wollen die Reiterwoche weiterempfehlen: weil gestern Katharina Bauer (Stabhochspringerin mit Defi) da war, die uns sehr ermutigt hat! Das Reiten und Basteln hat uns großen Spaß gemacht.



- Ich fand es sehr schön, hier Leute zu treffen, die das gleiche (Herzfehler) haben, dann fühle ich mich nicht alleine.



- Mein Pferd Yoki!!



Herzlichen Dank für diese großartige Unterstützung!

(lifePR) (