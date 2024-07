Klimaschutz auf Flächen des Nationalen Naturerbes

Bundesumweltministerin Steffi Lemke: „Intakte Ökosysteme sind unsere wichtigsten Verbündeten gegen die Klimakrise, denn sie sind in der Lage, Kohlendioxid in großen Mengen aufzunehmen und zu speichern. Im Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz fördern wir gezielt Projekte, die unsere Natur stärken und das Klima schützen. Maßnahmenkonzepte, die jetzt im Projekt „NaturErbeKlima“ entwickelt werden, haben Vorbildcharakter und sind übertragbar - damit bringen wir den Natürlichen Klimaschutz in die Fläche.“BfN-Präsidentin Sabine Riewenherm: „Wir haben eine besondere Verantwortung für die vielfältigen Landschaften in Deutschland. Mit ihrem Schutz stärken wir nicht nur ihre Widerstandsfähigkeit gegen das sich ändernde Klima, sondern fördern auch den Artenreichtum dieser Flächen. Die DBU Naturerbe GmbH macht sich mit dem Projekt „NaturErbeKlima“ für den Natürlichen Klimaschutz auf den ihr übertragenen Flächen stark und begegnet so der Klima- und der Biodiversitätskrise gleichermaßen.“Die Nationalen Naturerbeflächen in der Verwaltungshoheit der DBU Naturerbe GmbH, einer Tochtergesellschaft der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, bieten die Möglichkeit, auf vielfältigen und dauerhaft für den Naturschutz gesicherten Flächen Maßnahmen des Natürlichen Klimaschutzes umzusetzen. Im Projekt „NaturErbeKlima“ wird für mehr als 3.500 Hektar Flächen in acht Bundesländern der Planungsprozess abgebildet - von der Konzeptentwicklung und Evaluation, über die Behördenbeteiligung und Genehmigung bis zur Umsetzungsreife. Machbarkeitsstudien und erste Konzepte adressieren dabei Maßnahmen des Aktionsprogramms Natürlicher Klimaschutz (ANK) aus verschiedenen Handlungsfeldern, die für Naturschutzflächen bundesweit von großer Relevanz sind: Schutz intakter Moore und Wiedervernässungen, naturnaher Wasserhaushalt mit lebendigen Flüssen und Auen, Wildnis- und Schutzgebiete sowie Waldökosysteme. Das zweijährige Projekt liefert die Grundlage für ein geplantes Folgeprojekt, in dem die Maßnahmen auf den Flächen des Nationalen Naturerbes umgesetzt werden sollen.Die DBU Naturerbe GmbH ist eine gemeinnützige Tochtergesellschaft der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU). Sie verwaltet 70.000 Hektar Flächen des Nationalen Naturerbes in zehn Bundesländern, überwiegend ehemalige militärische Übungsflächen. Die naturschutzfachlichen Kernaufgaben der DBU Naturerbe GmbH umfassen den Schutz der Biodiversität von Offenland- und Waldlebensräumen, die natürliche Entwicklung von Wäldern und eine ökologische Aufwertung von Feuchtgebieten durch die Wiederherstellung des natürlichen Wasserhaushaltes.Mit dem Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz (ANK) will die Bundesregierung entscheidend dazu beitragen, den allgemeinen Zustand der Ökosysteme in Deutschland deutlich zu verbessern und so ihre Resilienz und ihre Klimaschutzleistung zu stärken. Neben Treibhausgasminderung und Negativemissionen wird auch ein Beitrag zur Klimaanpassung erreicht. Die Natur an Land und im Meer soll besser geschützt und widerstandsfähiger werden, um dauerhaft zu den nationalen Klimaschutzzielen beizutragen. Die Land- und Forstwirtschaft soll nachhaltig werden und mehr Raum lassen für eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt auf den bewirtschafteten Flächen. Das Vorhaben „NaturErbeKlima“ ist eines der Projekte, die das Bundesumweltministerium und das Bundesamt für Naturschutz im Rahmen des ANK fördern.Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz: https://www.bmuv.de/natuerlicher-klimaschutz Projektsteckbrief: