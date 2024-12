BKK Linde und BetterDoc bieten leichteren Zugang zu Fachärzten und Spezialisten an

Patienten können nicht immer beurteilen, bei welchem Arzt oder in welcher Klinik sie die passende und hochwertigste Versorgung für ihr Anliegen erhalten. Gemeinsam mit BetterDoc ermöglicht die BKK Linde ihren Versicherten zukünftig bei allen Erkrankungen die richtige Behandlung bei den dafür besten Ärzten zu finden. Die Kosten übernimmt die BKK Linde.



„Als starker Gesundheitspartner suchen wir stets nach innovativen Lösungen. Mit BetterDoc können unsere Versicherten fortan auf eine besondere Hilfe bei der Suche nach den für sie richtigen Fachärzten und Spezialisten zählen“, sagt Manuel Walter, Bereichsleiter Leistungs- und Versorgungsmanagement bei der BKK Linde.



Die Kooperation zwischen der BKK Linde und BetterDoc startet offiziell am 1. Januar 2025. „BKK Linde-Versicherte mit Kindern, die an schweren oder seltenen Erkrankungen leiden, bieten wir die kostenfreie Spezialistensuche allerdings schon ab dem 1. Dezember 2024 an“, ergänzt Walter.



Die Suche selbst ist einfach erklärt: Patienten schildern in einem persönlichen Beratungsgespräch oder einem Online-Fragebogen ihre gesundheitliche Situation und was ihnen bei der Arztwahl besonders wichtig ist. Darauf basierend identifiziert BetterDoc geeignete Ärzte und Kliniken, die dann den Patienten empfohlen werden. Auf Wunsch wird sogar die Terminvereinbarung übernommen.

