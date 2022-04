BKK Linde setzt auf Impfungen

Reiseschutzimpfungen sind für Versicherte der BKK Linde ab sofort kostenlos. Die Kasse reagiert damit auf die Bedürfnisse der eigenen Kunden und die zu erwartende Reiselust nach Ende der Corona-Maßnahmen. Die Übernahme der gesamten Impfstoffkosten inkludiert auch die Malaria-Prophylaxe.



Das Reiseziel steht fest, die Flüge sind gebucht, die wichtigsten Sehenswürdigkeiten notiert, fehlt noch die Frage nach den notwendigen Impfungen. Echte Klassiker sind Gelbfieber oder Japanische Enzephalitis. Natürlich steht der Gesundheitsschutz bei Impfungen an erster Stelle, dennoch waren sie bislang immer auch eine Belastung für die eigene Urlaubskasse und wurden deshalb teilweise „vergessen“. Damit ist jetzt Schluss! Die BKK Linde übernimmt 100% der Impfstoffkosten bei Reiseschutzimpfungen. Die Leistung umfasst auch die Kosten für Medikamente zur Malaria-Prophylaxe.



Echter Mehrwert für Versicherte



„Ich freue mich sehr, dass wir diese tolle Nachricht, noch vor Beginn der Urlaubssaison, verkünden dürfen“, erläutert Peter Raab, Vorstand der BKK Linde, „angesichts der zu erwartenden Reiselust nach zwei Jahren Pandemie, denke ich, dass wir unseren Versicherten einen echten Mehrwert liefern, der sich auch im Geldbeutel bemerkbar macht“. Eine derartige Leistungserweiterung ist zudem ein deutliches Signal an den Markt und die Mitbewerber der BKK Linde. Während andere Kassen in Folge von Corona die Beitragssätze erneut anheben mussten, blieb die BKK Linde ihrerseits stabil und präsentiert ihren Versicherten nun on top eine merkliche Leistungserweiterung.



Alexa, starte BKK Linde Impfkompass



Welche Impfungen werden für meine geplante Reise empfohlen? Diese Frage kann Ihnen auch Alexa beantworten, vorausgesetzt Sie haben den richtigen Skill. Mit „Alexa: Starte Impfkompass der BKK Linde“, bleiben keine Fragen offen. Ganz gleich ob Partyurlaub in Spanien, oder Rucksacktour in den Anden, der BKK Linde Impfkompass weist Ihnen den richtigen Weg.