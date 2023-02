BKK Linde bietet dermanostic als Leistung an

Die BKK Linde bietet ihren Versicherten eine neue Leistung im Bereich Dermatologie an. Dermanostic ist eine Hautarzt-App, die einfach und schnell eine verlässliche Diagnose liefert. Die Dermanostic GmbH ist der einzige TÜV-zertifizierte Teledermatologie-Anbieter Europas. Die Leistung ist für Versicherte der BKK Linde kostenlos.



Eine plötzliche Rötung, ein juckender Ausschlag oder ein Leberfleck, der einem irgendwie kleiner in Erinnerung war. All diese Sorgen sollte man mit einem fachkundigen Arzt besprechen. Leider sind lange Wartezeiten bei Hautärzten mittlerweile die Regel. Hinzukommt, dass Hauterkrankungen, gerade im Intimbereich, extrem schambehaftet sind und es den Betroffenen oft unangenehm ist, fachkundige Hilfe in Anspruch zu nehmen.



Genau diese beiden Probleme löst die App von dermanostic mit dem leicht zugänglichen Angebot. Foto des Hautproblems machen, in der App hochladen und innerhalb von 24 Stunden eine fundierte Diagnose erhalten. Der Versicherte bekommt den verständlich formulierten Arztbrief direkt auf sein Handy, inklusive Therapieplan, Verordnungsempfehlung und dem Hinweis, ob ein niedergelassener Arzt aufgesucht werden muss.



Teledermatologie made in Germany



Die dermanostic GmbH ist bereits seit 2020 am Markt und als einziger Anbieter in Europa TÜV-zertifiziert. Das deutsche Teledermatologie-Unternehmen beschäftigt ausschließlich in Deutschland zugelassene Fachärzte für Dermatologie. Das Behandlungsspektrum von dermanostic umfasst sämtliche Veränderungen der Haut, Haar- und Nagelveränderungen sowie Rötungen der Haut, Ausschläge und Hautprobleme im Intimbereich. Nach eigenen Angaben hat dermanostic bereits über 100.000 Kunden erfolgreich behandelt. Die durchschnittliche Reaktionszeit beträgt 4 Stunden. Eine Diagnose innerhalb von 24 Stunden wird seitens dermanostic garantiert.