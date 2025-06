BKK Linde baut digitale Präventionsangebote aus

Die BKK Linde baut ihr Engagement im Bereich Gesundheitsförderung aus. Gemeinsam mit der IMPULS Group bietet die Krankenkasse aus Wiesbaden ab sofort ein breit gefächertes Angebot an flexibel abrufbaren zertifizierten Online-Präventionskursen . Ziel ist es, die gesundheitlichen Ressourcen der mehr als 250.000 Versicherten nachhaltig zu stärken.Das erweiterte Kursangebot umfasst Programme in den Bereichen Bewegung, Ernährung, Stressbewältigung und Suchtprävention. Die Kurse der IMPULS Group sind von der Zentralen Prüfstelle Prä-vention zertifiziert und auf unterschiedliche Lebenssituationen und Bedürfnisse zugeschnitten. Für werdende Mütter gibt es beispiels-weise spezielle Kurse rund um Ernährung und Bewegung in der Schwangerschaft.„Das Thema Prävention ist und bleibt auch in Zukunft sehr wichtig. Mit der IMPULS Group haben wir zudem einen Kooperations-partner, der das Thema Prävention gerade für unsere jüngere Ziel-gruppe ansprechend aufbereitet“, sagt Simone Neuner, bei der BKK Linde zuständig für den Bereich Prävention.Versicherte der BKK Linde müssen bei der Buchung dieser Präven-tionskurse nicht in Vorkasse gehen. Voraussetzung ist, dass der ge-wählte Kurs innerhalb von 12 Wochen vollständig abgeschlossen wird. Darüber hinaus übernimmt die BKK Linde die Kosten für bis zu zwei zertifizierte Präventionskurse pro Jahr und Versichertem – mit bis zu 100 Euro je Kurs. „Da die Angebote der IMPULS Group diesem Budgetrahmen entsprechen, ist die Teilnahme für unsere Versicherten kostenfrei“, so Neuner. „Eine Rechnung muss nicht eingereicht werden.“