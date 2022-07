BKK Linde als beste gesetzliche Krankenversicherung ausgezeichnet

Die BKK Linde ist beim Deutschland-Test von Focus Money in der Kategorie „BESTE GESETZLICHE KRANKENVERSICHERUNG“ ausgezeichnet worden. Zentraler Faktor für die Auszeichnung ist der sukzessive Ausbau des eigenen Leistungsportfolios.



Erneut konnte die BKK Linde beim renommierten Deutschland-Test von Focus Money eine Auszeichnung mit in die Firmenzentrale nach Wiesbaden nehmen. Ab sofort darf sich die BKK Linde mit dem Gütesiegel „BESTE GESETZLICHE KRANKENVERSICHERUNG“ schmücken.



Mehr Leistung als Erfolgsfaktor



Neben hohen Qualitätsstandards im Kundenservice, war auch die stetige Ausweitung des eigenen Leistungsportfolios ausschlaggebend für die Auszeichnung als beste gesetzliche Krankenkasse. „Wir übernehmen die kompletten Impfstoffkosten bei Reiseschutzimpfungen, zahlen die jährliche Hautkrebsvorsorge, bieten umfassende Leistungen im Bereich Zahngesundheit, inklusive der professionellen Zahnreinigung an und zahlen unseren Versicherten bis zu zwei Präventionskurse im Jahr“, so Peter Raab, Vorstand der BKK Linde.



Darüber hinaus hat die BKK Linde ihr Angebot im Bereich der mentalen Gesundheit deutlich ausgebaut. Unter dem Gesichtspunkt der Knappheit psychotherapeutischer Beratungs- und Behandlungsangebote, bietet die BKK Linde ihren Versicherten umfangreiche Angebote onlinegestützter Kinder- und Jugendpsychologie, sowie entsprechende Online-Angebote für Erwachsene.



Hintergrund: Auswertungsmethode „Social Listening



Der jährliche Deutschland-Test von Focus Money basiert auf der Methode des Social Listening. Im Fokus von Social Listening steht dabei die Frage, über wen, wie gesprochen wird. Durch die Auswertung von 350 Millionen Quellen im Netz wird ermittelt welcher Teilnehmer, bei welchem Thema, welchen Ruf von Kundenseite zugesprochen bekommt. Die Datenerhebung erfolgt dabei zweistufig. Orientiert an relevanten Suchbegriffen wird im ersten Schritt per Crawling das zutreffende Material ermittelt und in einer Datenbank erfasst. Der zweite Schritt, das sogenannte Processing, analysiert die gesammelten Daten nach den Vorgaben des jeweiligen Untersuchungsgegenstands.