Die BIG setzt mit orangenen Lichtern ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Häusliche Gewalt, Sexualstraftaten, versuchte oder vollendete Femizide: Das Bundeskriminalamt meldete erst jüngst für das Jahr 2023 einen Anstieg von Gewaltdelikten gegen Frauen in Deutschland. Umso wichtiger ist es, weiterhin auf dieses bedrückende Thema aufmerksam zu machen. Daher beteiligt sich BIG direkt gesund zum sechsten Mal am UN-Aktionstag „Orange the World“ am 25. November, der in Dortmund von den ZONTA-Clubs unterstützt wird. Die BIG setzt auf kleine, orangene Teelichter und ein provokantes Leuchtplakat, um auf die Aktion aufmerksam zu machen.„Mir ist bewusst, dass wir als Krankenkasse gegen die gesellschaftlichen Ursachen dieser bedrückenden Entwicklung wenig ausrichten können, aber wir positionieren uns klar. Wir sensibilisieren für das Thema und rufen dazu auf, nicht wegzuschauen. Wir ermutigen betroffene Frauen, die Hilfsangebote zu nutzen“, so Stefan Tölle, Geschäftsbereichsleiter Human Resources bei der BIG.Auch intern hat die BIG schon Maßnahmen ergriffen. „Unseren Mitarbeiterinnen haben wir in diesem Jahr einen Selbstbehauptungskursus angeboten, um sie zu unterstützen, ihre eigene Sicherheit und Selbstbestimmung zu stärken“, so Stefan Tölle. Da auch Nachfragen von Männern nach dem Angebot gekommen seien, wolle man künftig auch diese dazu einladen.Zu den Hilfsangeboten zur Aktion: Die BIG empfiehlt allen Betroffenen das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“, das vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben eingerichtet wurde. Unter der Nummer 116 016 können sich Betroffene, Angehörige oder Freunde in 18 Sprachen rund um die Uhr anonym beraten lassen. „Der Anruf ist kostenlos und die Nummer erscheint nicht auf der Telefonabrechnung“, betont Stefan Tölle. Weitere Infos gibt es online: www.hilfetelefon.de Die UN-Kampagne „Orange the World“ findet jährlich zwischen dem 25. November, dem „Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen”, und dem 10. Dezember, dem „Internationalen Tag der Menschenrechte”, statt. Weltweit erstrahlen Gebäude in orangem Licht, um gemeinsam ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen zu setzen und damit zur Enttabuisierung dieses Themas beizutragen.