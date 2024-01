Suite Living - eine Entscheidung zwischen Hotel und Ferienwohnung in Herzen von Gießen

Erleben Sie mitin Gießen ein exklusives Wohngefühl, das den Charme eines Boutique-Hotels mit den Annehmlichkeiten einer exklusiven Ferienwohnung vereint und somit eine neue Welt der Übernachtungsmöglichkeiten schafft.In der lebendigen Gießener Innenstadt gelegen, bietet " Suite Living – Luxury Boardinghouse Apartments " eine perfekte Symbiose aus stilvoller Eleganz und optimaler Lage, die sowohl Geschäftsreisende als auch Urlauber sofort in ihren Bann zieht.Bei uns erwartet Sie eine persönliche und detailverliebte Betreuung, die weit über das hinausgeht, was Sie von einer Ferienwohnung oder einem Boardinghouse erwarten dürfen. Unser einzigartiges Konzept kombiniert Luxus mit Individualität und schafft ein Ambiente, das sowohl entspannend als auch inspirierend ist.Jedes Detail in unseren Suiten ist darauf ausgerichtet, Ihren Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. Dazu gehören komfortable Boxspringbetten, die mit Luxus-Bettwäsche bezogen sind, ein hochwertiger Kaffee-Vollautomat mit Bio-zertifizierten Premium-Bohnen von Alps Coffee aus Südtirol. Auch die Pflegeprodukte von Team Dr. Joseph sind Bio-zertifiziert und genügen höchsten Ansrüchen.Die Suiten und Ferienwohnungen mit Größen zwischen 30 und 45 Quadratmetern sind nicht nur geräumig, sondern auch exquisit eingerichtet. Das Design des Apartmenthauses stammt von Thorsten Schäfer, dem Leiter der renommierten Kosmetikschule Schäfer und Gründer des medizinisch orientierten Kosmetikinstituts SKIN8 in Gießen . Sie bieten voll ausgestattete Küchenzeilen, elegante Sitzgelegenheiten und auch technisch bleiben keine Wünsche offen, denn High-Speed WLAN, ein internetfähiger Flat-Screen und Zugang zu verschiedenen Streaming-Diensten garantieren Unterhaltung und Konnektivität.Falls Sie sich aber eine Auszeit vom turbulenten Alltag gönnen möchten, bietet das Wellnessuite Tegernsee-Apartment mit eigener Sauna den idealen Zufluchtsort. Darüber hinaus genießen Sie als Gast den exklusiven Zugang zum SKIN8-Kosmetikinstitut, wo Sie eine Auswahl an erstklassigen Beauty Treatments und Anti-Aging-Behandlungen erwartet.Alles in allem setzt Suite Living neue Maßstäbe in Sachen Übernachtungskomfort in Gießen und ist stolz darauf, Gäste aus aller Welt, einschließlich prominenter Besucher, zu beherbergen. Die Luxus-Ferienwohnungen sind eine echte Alternative zum Hotel in Gießen . Lassen auch Sie sich von unserer Leidenschaft für Gastfreundschaft begeistern und erleben Sie einen Aufenthalt, der in Erinnerung bleibt.Entdecken Sie auf unserer Website suiteliving.eu noch mehr Gründe, weshalb Suite Living für eine neue Dimension des Übernachtens steht und erleben Sie selbst, wie Ihr Aufenthalt zu einem unvergleichlichen Erlebnis wird!