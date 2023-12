TOWNUS in Oberursel: BCA AG bezieht neues Firmengebäude

Die BCA AG ist wie geplant innerhalb von Oberursel umgezogen. Der Maklerdienstleister für Versicherungen und Kapitalanlagen hat Anfang dieser Woche hochmoderne Büroräume in der Frankfurter Landstraße 66 in Oberursel bezogen. Das nagelneue TOWNUS ist damit der neue Geschäftssitz der BCA Gruppe und bietet mit einem rundum modernen Bürokonzept und Ausstattung optimale Arbeitsbedingungen.



Ein modernes Bürogebäude mit modernen, ergonomisch optimierten Arbeitsplätzen und entsprechender technischer Ausstattung sind wichtige Voraussetzungen, um beste Arbeitsbedingungen zu schaffen. Vor diesem Hintergrund entschied sich die BCA-Gruppe für eine Neuanmietung bzw. einen Umzug in das nagelneue Gebäudeensemble TOWNUS am Standort Oberursel. Der Umzug im laufenden Geschäftsbetrieb war anspruchsvoll, konnte aber unter großem Einsatz der BCA-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter planmäßig und reibungslos abgewickelt werden. Kürzlich wurden die angemieteten 1.800 m² Bürofläche von der BCA bezogen. Das von der benchmark. REAL Estate GmbH konzipierte und realisierte WiredScore-zertifizierte Gebäude TOWNUS verfügt über eine Reihe innovativer Merkmale.



„Großer Dank gebührt den Kolleginnen und Kollegen, die den Umzug mit großem Engagement gemeistert haben. Der Umzug ist prima verlaufen. Mit dem TOWNUS haben wir ein modernes und zukunftsweisendes Bürogebäude gefunden, das unseren Anforderungen entspricht. Von den ansprechenden Büro- und Meetingräumen können sich im neuen Jahr auch Freunde und Geschäftspartner der BCA-Gruppe persönlich überzeugen“, betont Rolf Schünemann, Vorstandsvorsitzender der BCA AG.



Darüber hinaus erklärt Dr. Frank Ulbricht, Vorstand der BCA AG und Vorstandsvorsitzender der BfV Bank für Vermögen AG: „Die BCA Gruppe bleibt Oberursel treu. Was sich ändert, ist die Adresse und vor allem das gesamte Arbeitsumfeld. Das moderne Bürogebäude, die Raumgestaltung und das Raumkonzept bieten uns sehr gute Arbeitsbedingungen, ermöglichen ein Höchstmaß an Flexibilität und schaffen eine offene Bürokultur.“ Auch das Thema Klimaschutz wurde berücksichtigt: So verfügt der Gebäudekomplex über eine nachhaltige Energieversorgung. Zudem bietet der Standort vielfältige Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten sowie eine gute Verkehrsanbindung.



Laut Roman Schwarze, Vorstand der BCA AG, bietet das TOWNUS damit ideale Voraussetzungen für eine weiterhin positive Unternehmensentwicklung: „Wir haben ein modernes Arbeitsumfeld geschaffen, in dem sich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wohlfühlen und ihr Potenzial voll entfalten können. Ein Höchstmaß an digitaler Vernetzung, freie Platzwahl und die Aufteilung der Büroflächen in variable Arbeits- und Besprechungszonen machen sowohl dynamische Einzel- als auch Teamarbeit effizienter und bieten viel Raum für eine konstruktive Arbeitsatmosphäre. Darüber hinaus wird es unsere digitale Schmiede weiter stärken. Kurzum: Die BCA AG sieht sich für die Zukunft bestens gerüstet.“