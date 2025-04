DIVA Portfolio Builder Roadshow vom 13. bis 22. Mai 2025

Die Finanzmärkte befinden sich im Alarmmodus. Der Bedarf an professioneller Orientierung und Beratung steigt. In Zeiten volatiler Börsen sind stabile Portfolios unerlässlich. Gebraucht werden starke Tools und klare Strategien. Vor wenigen Monaten wurde der AllianzGI Portfolio Builder powered by risklab – angepasst an die Bedürfnisse der BCA AG – als DIVA Portfolio Builder in die digitale Serviceplattform DIVA der BCA AG integriert. Der DIVA Portfolio Builder unterstützt die Kundenberatung des Finanzprofis mit institutionellem Know-how und zeigt, wie sich die Märkte in verschiedenen Phasen entwickeln. Das Tool simuliert hierzu bis zu 10.000 ökonomische Szenarien, um individuelle Anlagestrategien zu entwickeln, die hierdurch Kundenpräferenzen, Risikoprofile und Marktveränderungen berücksichtigen. Der hohe Automatisierungsgrad spart wertvolle Zeit, die in die Beratung weiterer Kunden investiert werden kann. Der kostenlos zur Verfügung gestellte DIVA Portfolio Builder ermöglicht es dem Vermittler zudem, eigene Anlageideen einzubringen.Wie Finanzprofis vom DIVA Portfolio Builder im Beratungsprozess profitieren können, wie einfach das Tool funktioniert und wie effizient es sich in den Beratungsprozess integrieren lässt, ist Themenschwerpunkt auf der DIVA Portfolio Builder Roadshow. Die Veranstaltungsserie findet deutschlandweit an sechs außergewöhnlichen Locations statt. Gemeinsam informieren Experten aus dem Hause Allianz Global Investors, risklab und FNZ Bank über die Vorteile des Kapitalmarktmodells und der digitalen Abwicklung.Eingeladen sind sowohl Finanzprofis, die bereits mit BCA und BfV zusammenarbeiten, als auch investmentorientierte Vermittler, die noch keine Anbindung an den Allfinanz-Maklerpool und Finanzdienstleister aus Oberursel haben.Mehr Infos zur Roadshow: Der DIVA Portfolio Builder on Tour