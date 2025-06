BCA HEIMSPIEL 2025: Innovation, Austausch und Jubiläum im Bold Campus

Ob langjähriger Partner oder interessierter Neuzugang: Das BCA HEIMSPIEL 2025 bietet allen Teilnehmenden ein vielseitiges Programm. Unter dem Leitsatz „Mehr Top-Aussteller. Mehr Insights. Mehr Erlebnis.“ erwartet die Teilnehmenden am 1. Juli 2025 ab 10:00 Uhr ein hochkarätiges Programm mit über 25 führenden Unternehmen aus der Versicherungs- und Finanzbranche. In kompakten 20-Minuten-Workshops geben renommierte Referenten praxisnahe Einblicke in aktuelle Themen aus Investment und Versicherung. Ergänzt wird das Programm durch exklusive Vorträge, Insider-Einblicke und die Möglichkeit zur Anrechnung von Bildungszeit.Selbstverständlich präsentiert die Service-Manufaktur BCA auf dem eigenen Marktplatz aktuelle Vertriebsneuheiten aus den Bereichen Versicherung und Investment. Darüber hinaus werden weitere innovative Lösungen vorgestellt, etwa zur effizienten Bestandsübertragung oder für einen wirkungsvollen Marketingeinsatz zur Steigerung von Sichtbarkeit und Reichweite.Das HEIMSPIEL 2025 steht im Zeichen eines besonderen Meilensteins: 40 Jahre BCA AG. Seit vier Jahrzehnten steht der Oberurseler Allfinanz-Maklerpool für Verlässlichkeit, Innovation und partnerschaftliche Unterstützung im Maklermarkt. Der Leitgedanke: ein starkes Miteinander im Dreieck zwischen Kunde, Vermittler und Produktanbieter.Mit der Initiative #frshmnds hat die BCA ein innovatives Vertriebsangebot speziell für Jungmakler ins Leben gerufen – also genau für jene, die ihre unternehmerische Ausrichtung auf das nächste Level heben wollen. #frshmnds bietet dieser Zielgruppe nicht nur praxisnahe Weiterbildung, sondern auch wertvolle Netzwerkmöglichkeiten und exklusive Branchenkontakte.Ein besonderes Highlight erwartet die Teilnehmenden im Rahmen des BCA HEIMSPIELs: Beim AfW-Netzwerktreffen #DIE34ER – ECHT JETZT! erhalten Jungmakler nicht nur wertvolle Tipps für ihren Berufsstart, sondern diskutieren aktiv mit, wie sie die Zukunft der Branche mitgestalten möchten. Mit dabei ist AfW-Vorständin Franziska Geusen, die in einem praxisnahen Vortrag zum Thema „Schadenfälle aus der Realität“ spannende Einblicke gibt.Weiterer Höhepunkt des Tages ist die Keynote von Kai Diekmann, langjähriger Chefredakteur der BILD-Zeitung und Medienunternehmer. Im Gespräch mit Volker Schilling, Vorstand der Greiff capital management AG, berichtet Diekmann über prägende Begegnungen mit internationalen Persönlichkeiten und gibt Einschätzungen zu aktuellen geopolitischen Entwicklungen – von der US-Wahl bis zur Lage im Nahen Osten.Der Bold Campus bietet mit seinem inspirierenden Mix aus Urbanität und Natur im Herzen des Taunus den idealen Rahmen für das HEIMSPIEL 2025. Ab 18:00 Uhr klingt der Tag mit einer exklusiven Abendveranstaltung aus – die perfekte Gelegenheit zum Netzwerken und Vertiefen bestehender Kontakte.Zusammenfassend stellt, Vorstand der BCA AG, fest: „Das HEIMSPIEL 2025 ist für uns nicht nur ein Branchentreffen, sondern Ausdruck unserer Haltung: Wir wollen mit unseren Vertriebspartnern gemeinsam mehr erreichen, voneinander lernen und die Zukunft der Finanzberatung nachhaltig erfolgreich gestalten. Gerade im Jubiläumsjahr ist es uns wichtig, Impulse zu setzen und neue Perspektiven zu eröffnen.“Weitere Informationen und Anmeldung unter: