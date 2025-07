BCA AG mit starkem Wachstum 2024

Konzernumsatz steigt über Markt um 14 Prozent

Fokus auf Unabhängigkeit der Vermittler

#frshmnds: BCA Builders Club für Jungmakler und Jungunternehmer

Die BCA AG blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 zurück. Der Gesamtumsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 14,1 Prozent auf 80,0 Mio. Euro (2023: 70,1 Mio. Euro). Der Rohertrag blieb mit 17,2 Mio. Euro stabil. Das EBITDA stieg auf 2,0 Mio. Euro (2023: 1,2 Mio. Euro).Damit setzt sich die solide Entwicklung des Allfinanz-Maklerpools und Serviceanbieters fort. „Im Geschäftsfeld Versicherung und Vorsorge sind wir im vergangenen Jahr sogar etwas stärker gewachsen als im Investmentgeschäft. Das zeigt, dass wir mit unserem Angebot aus beiden Welten in einem integrierten System ein attraktives Angebot für Vermittler haben“, sagt, Vorstand Zentrale Funktionen & Investment der BCA AG.„Mittelfristig wird die Allfinanz-Beratung weiter an Bedeutung gewinnen“, so Ulbricht. „Versicherungsmakler werden Investment-Beratung in ihrem Angebot ergänzen, und Finanzanlagenvermittler erweitern ihr Portfolio in der Risikoabsicherung. Das entspricht dem Kundenbedarf und eröffnet Wachstumschancen.“Einen deutlichen Anstieg gab es beim Eigenkapital auf 6,4 Mio. Euro. Das entspricht einem Wachstum von 74 Prozent und einer Eigenkapitalquote von 22,9 Prozent (2023: 15,6 Prozent). Diese Entwicklung unterstreicht die langfristige Perspektive der BCA. „Wir sind für unsere Vertriebspartner mehr als eine Technologieplattform oder ein ‚Supermarkt‘ – wir sind für unabhängige Versicherungsmakler und Finanzanlagenvermittler eine verlässliche und langfristig sichere Heimat, um ein Lebenswerk aufzubauen und zu erhalten. Unsere Vertriebspartner bleiben stets selbstbestimmt und unabhängig und werden nicht durch finanzielle Eigeninteressen von Private-Equity-Investoren eingeschränkt. Unsere Aktionäre – Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit – stehen für einen offenen, barrierefreien Zugang zum Markt. Wir sind von der Zukunftsfähigkeit des Berufsstands des freien Maklertums überzeugt und erschließen mit unseren Leistungen für unsere Vertriebspartner Wachstumspotenzial und Vertriebschancen“, so, Vorstand Vertrieb, Service & Versicherung der BCA AG.Auch im Jubiläumsjahr 2025 – 40 Jahre BCA AG – stehen die umfassende Unterstützung durch persönlichen Service von Fach- und Vertriebsexperten und moderne technische Werkzeuge im Mittelpunkt des Handelns. „Unsere Vertriebs- und Serviceplattform ‚DIVA‘, unsere Endkunden-App ‚Ihr FinanzCockpit‘, die digitale Bestandsübertragung, unser ‚DIVA Portfolio Builder‘ sowie unser vollintegriertes Ökosystem aus führenden Vergleichsrechnern bilden das starke Fundament unseres digitalen Angebots und ermöglichen prozessoptimiertes und effizientes Arbeiten“, so, Vorstand Digitalisierung & IT der BCA AG.Die gezielte Optimierung des Zusammenspiels von persönlichem Service, Software und Prozessen zur Vertriebsunterstützung wird auch 2025 konsequent fortgeführt – ein Ansatz, der sich bereits im ersten Quartal des laufenden Jahres positiv in der Geschäftsentwicklung widerspiegelt.„Um die persönliche und individuelle Betreuung sowie die Betreuungsqualität in der umfassenden Unterstützung von Vertriebspartnern weiter zu erhöhen, hat die BCA kürzlich die Unterstützungskapazität in ihren zentralen Serviceteams und auch vor Ort durch regionale BCA Gebietsdirektionen stark ausgebaut“, so Roeder. Damit setzt die BCA zugleich auf den Aufbau und die Pflege einer starken Community in der jeweiligen Region. Mit der BCA Maklerrente wird darüber hinaus ein attraktives Angebot bereitgestellt, um die Früchte eines Lebenswerks auch im Ruhestand genießen zu können.„Unser Ziel ist es, die unternehmerische Freiheit unserer Vertriebspartner dauerhaft sicherzustellen und ihnen eine verlässliche Unterstützung auch bei Themen zu bieten, die für den Einzelnen kaum wirtschaftlich leistbar sind: Digitalisierung, Regulatorik und Verwaltung“, so Schwarze.Die BCA unterstützt Brancheneinsteiger, Jungunternehmer und Neudenker mit einem spezifischen Angebot auch in der unternehmerischen Entwicklung und Entfaltung. Jungmakler finden Rat, Unterstützung und Austausch im BCA Builders Club #frshmnds. „Bei diesem Programm legen wir einen Fokus auf die unternehmerischen Fähigkeiten sowie die aktive Förderung beim Unternehmensaufbau. Dazu gehören unternehmerische Fragen der Organisation ebenso wie Finanzen, Spezialisierung oder Vertriebsplanung“, sagt Roeder. „Das ist keine Theorie – der professionelle und offene Austausch der jungen Unternehmer untereinander ist genauso wichtig. Das hat man bereits beim Kick-off anlässlich unseres BCA HEIMSPIELS 2025 Anfang Juli deutlich gesehen.“