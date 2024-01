BBBank Stiftung hat mehr als 10 Mio. Euro Spenden seit Errichtung erhalten

Höchster Jahreszuwachs beim Stiftungskapital in 2023

Die BBBank Stiftung hat Ende 2023, fast genau 12 Jahre nach ihrer Errichtung, die Gesamtspendenschwelle von 10 Mio. Euro überschritten. Durch diese großartige Gemeinschaftsleistung vieler Spender:innen und der BBBank konnten bereits rund 550 gemeinnützige Projekte unterstützt werden.



Auch für das einzelne Jahr 2023 zieht die BBBank Stiftung ein positives Fazit ihrer Aktivitäten, welche erneut von solidarischem Handeln und vielfacher Unterstützung geprägt waren. Mit einem Spendenaufkommen von 1,45 Mio. Euro und einer deutlichen Erhöhung des Stiftungsvermögens um 1,16 Mio. Euro auf 5,73 Mio. Euro kann die BBBank Stiftung erneut auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Insgesamt wurden Fördermittel über 1,38 Mio. Euro zugunsten verschiedener Projekte und Organisationen bereitgestellt.



Ein wichtiger Schwerpunkt der Stiftung lag wieder auf Förderungen zugunsten von mehr Bildungsgerechtigkeit für Kinder und Jugendliche aus bildungsfernen Familien. Mit rund 400.000 Euro konnten Kinderhäuser sowie die Anschaffungen von Erstklässler-Schulranzen und Lern-Laptops unterstützt werden.



Zudem hat die BBBank Stiftung, in Zusammenarbeit mit der BBBank, die Förderung von Lehramtsstudierenden durch DeutschlandStipendien fortgesetzt. So konnten in 2023 an 16 Hochschulen 63 Studierende mit insgesamt 113.400 Euro unterstützt werden. Seit 2013 hat sich damit das Gesamtfördervolumen v.a. für angehende Lehrer:innen, die ihr Studium unter erschwerten finanziellen bzw. familiären Bedingungen absolvieren, auf über 900.000 Euro erhöht.



Ein Teil der Weihnachtsspenden-Sammlung über 530.000 Euro hat noch in 2023 Kindern in Krankenhäusern und Hospizbetreuung schöne Erlebnisse ermöglicht - z.B. durch Besuche von Klinik-Clowns. Weitere Förderungen sind in Vorbereitung.



Die BBBank Stiftung plant im laufenden Jahr wieder umfangreiche finanzielle Hilfen, möglichst auch durch die Steigerung des eigenen Stiftungskapitals. "Zuwendungen in Form einer Zustiftung sind ein tragendes Element unserer Arbeit, doch leider noch wenig bekannt. Wir bieten hier eine einfache Umsetzungsmöglichkeit als Alternative zur Errichtung einer eigenen Stiftung und übernehmen kostenfrei alle notwendigen Aufgaben." erklärt Ralf Baumann, Vorstandsmitglied der BBBank Stiftung.



Neben der langfristigen Förderung individueller Wunschprojekte durch eine einmalige Zuwendung an die BBBank Stiftung ab 50.000 Euro, besteht auch die Option der freien oder spartenbezogenen Zuwendung ab 20.000 Euro. So freut sich die Stiftung in 2023 mit 1,16 Mio. Euro über das bisher höchste Volumen an zusätzlichem Vermögen, durch Zustiftungen, innerhalb eines Jahres. Die Anzahl der dauerhaft durch die BBBank Stiftung betreuten gemeinnützigen Projekte, die auf Initiative von Zustifter:innen gefördert werden, ist auf 26 gestiegen. Detaillierte Informationen und Vorteile sind auf der Website der Stiftung beschrieben.