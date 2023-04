Nachhaltig bis in die Haarspitzen: baslerbeauty und die Initiative Hair Help the Oceans bündeln ihre Kräfte.

Gemeinsam mit anderen Unternehmen der haircare.group nutzt baslerbeauty ihre enorme Reichweite unter Friseursalons und Onlineshop-Kunden, um auf die Initiative aufmerksam zu machen und so gemeinsam einen Beitrag zur Erhaltung der Ozeane zu leisten.Haare haben die natürliche Eigenschaft Fette und Öle zu adsorbieren und an sich zu binden. Diese Beschaffenheit hat sich „Hair Help the Oceans“ zu Nutze gemacht: „Wir sammeln mit hunderten von Friseurbetrieben aus Deutschland und den Nachbarländern abgeschnittene Haare, um damit Seen, Flüsse und Meere von Ölen und Fetten zu befreien“, erklärt Thomas Keitel, einer der Geschäftsführer von „Hair Help the Oceans“. „Dafür werden die aufgefangenen Haarreste zu Haarmatten verfilzt und in speziellen Filternetzen in den verschmutzten Gewässern platziert.“Als regionaler Produzent und Anbieter von Haarpflege- und Kosmetikprodukten ist sich baslerbeauty ihrer Verantwortung gegenüber der Umwelt bewusst und möchte in Sachen Umweltschutz eine Vorreiterrolle übernehmen. Annesophie Cleve, Nachhaltigkeitsbeauftragte bei der haircare.group in Bietigheim-Bissingen, ist daher von dem Projekt absolut überzeugt: „Die Zusammenarbeit von baslerbeauty und "Hair Help the Oceans" ist ein wichtiger Schritt zur Förderung der Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes im Bereich der Haarpflege und Kosmetik. Wir sind stolz darauf, Teil dieser Initiative zu sein und freuen uns, gemeinsam mit den Salons unserer Gruppe und vielen anderen Friseurbetrieben dazu beizutragen, die Umweltverschmutzung zu reduzieren und den Lebensraum von Fischen und anderen Meeresbewohnern zu schützen.“Ein zentraler Bestandteil der Zusammenarbeit ist nicht zuletzt die aktive Beteiligung der Salons der Keller company, die ebenfalls als Teil der haircare.group dabei helfen, mit abgeschnittenen Haarresten auf natürliche Weise die Reinigung unserer Meere, Flüsse und Seen zu unterstützen.Vorbildfunktion für das Projekt hat der französische Verein „Coiffeurs Justes“ (faire Friseure) aus Südfrankreich, der bereits seit 2015 gesammelte Haare in alte Nylonstrümpfe füllt, diese zu Rollen bindet und dann als Filter in verschmutzten Gewässern einsetzt. www.coiffeurs-justes.com Auch Thomas Keitel und Emidio Gaudioso, die Gründer von „Hair Help the Oceans“, suchten gemeinsam nach einem Weg, mit abgeschnittenen Haaren etwas Gutes zu tun. Sie nahmen zuerst Kontakt zu dem französischen Verein auf und begannen 2021 in Deutschland und Österreich Haare zu sammeln, um diese nach Südfrankreich zu schicken. Da sich der Transport nach Frankreich jedoch zu teuer und aufwendig herausstellte, entschlossen sich Keitel und Gaudioso, ihr eigenes Projekt in Deutschland zu gründen.Quelle: www.hair-help-the-oceans.com OnlineshopsBoutique Parfümerien