Die Besten der Besten: baslerbeauty zum Kunden-Favorit gekürt

ist zum Kunden-Favorit 2022 in der Kategorie „Beauty“ gekürt worden. Die Auszeichnung des Deutschen Institut für Service-Qualität wird jährlich im Auftrag des Nachrichtensenders ntv an Unternehmen vergeben, die von Verbraucher*innen am häufigsten weiterempfohlen werden. Die Jahresanalyse wird anhand von über 271.000 Kundenmeinungen zu rund 2.600 bewerteten Unternehmen ausgewertet, wobei der alleinige Fokus auf der Weiterempfehlungsbereitschaft liegt. In 53 verschiedenen Kategorien werden jeweils die drei Unternehmen ausgezeichnet, welche die Verbraucher*innen am liebsten weiterempfehlen.„Wir sind begeistert von dieser besonderen Auszeichnung. Sie ist so echt und authentisch, da sie ausschließlich auf den direkten Erfahrungen unserer Kundinnen und Kunden basiert“, sagt Timo Allert, Geschäftsführer des Familienunternehmens aus Bietigheim-Bissingen. Wer auf der Suche nach einem Anbieter ist, schenkt den Ratschlägen in der Familie, von Freunden und Bekannten hohes Vertrauen. Noch aussagekräftiger ist die Summe aus zigtausenden Kundenerfahrungen und -urteilen, aus denen sich dann ausschließlich die „Besten der Besten“ herauskristallisieren.„Unsere Kundinnen und Kunden empfehlen denOnlineshop gerne weiter. Dass dies nun durch die Auszeichnung als Kunden-Favorit bekräftigt wird, bestätigt unsere Auffassung, dass wir mit unserem hohen qualitativen Anspruch eines Premium-Onlineshops nach wie vor auf dem besten Weg sind“, betont auch Geschäftsführerkollege Mattias Mußler.Die Vision des schwäbischen Familienunternehmens von einem europaweit agierenden Premium-Onlineshop ist es, dass „wir unseren Kundinnen und Kunden einen zuverlässigen und einmaligen Service, ein emotionales Einkaufserlebnis sowie eine große Auswahl an Beauty Labels mit über 30.000 verschiedenen Produkten zu fairen Preisen bieten möchten“, erklärt Timo Allert.Die ständige Weiterentwicklung und Expertise des Online-Shops unterstützen dabei stationäre Parfümerien sowie Friseur- und Kosmetiksalons. „So verlieren wir niemals den persönlichen Kundenkontakt und liefern aktuelles und praxisgerechtes Know-how für die Beratung unserer Shop-Kunden. Diese erreichen unseren Service telefonisch, per E-Mail oder auch über unsere Online-Beratungskompetenz Betti“, ergänzt Mattias Mußler. Der Premium-Onlineshop zeichnet sich außerdem durch eine intuitive Bedienung, ein modernes Design, ein top Preis-Leistungsverhältnis sowie einen schnellen Versand aus.Die Produktauswahl ist ebenfalls ein wichtiges Kriterium. Im Online-Shop erhalten die Kunden Haarprodukte, Kosmetik und professionelle Friseurprodukte von beliebten Marken wie AVEDA, BABOR, Kérastase, Redken, Paul Mitchell, ghd, Kevin.Murphy, Dr. Hauschka und noch vielen mehr. Großer Beliebtheit erfreuen sich zudem die exklusiven Eigenmarken Basler, baslerbeauty und Baslerpremium, bei denen das Unternehmen als Hersteller größten Wert auf Qualität und regionale Produktion legt.