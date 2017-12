Behr's Verlag macht sich für Schulsanitäter an der Gemeinschaftsschule Reinbek stark

Mit einem Scheck über 500,- Euro fördert der Behr’s Verlag in diesem Jahr den Schulsanitätsdienst an der Gemeinschaftsschule Reinbek. Die Freude war sehr groß als unsere „Spendenfee“ Tina Drückhammer den symbolischen Scheck überreichte. Alle sind natürlich stolz, dass ihr Engagement in diesem Jahr bedacht wurde!



Seit 2016 leisten Schülerinnen und Schüler des 8. – 13. Jahrgangs „Erste Hilfe“ und betreuen verletzte und erkrankte Personen. Dafür sind jeden Tag zwei Sanitäter in Rufbereitschaft, schulische Veranstaltungen werden besonders betreut. Mit ihrem Einsatz entlasten die Sanitäter die Lehrkräfte und prägen als beinsatzbereite, verlässliche Gruppe das Gesicht der Schule mit. Schulleiter Dirk Böckmann weiß diesen Einsatz und die Entlastung für die Lehrer sehr zu schätzen.

Ihre umfassende Ausbildung haben die Schüler beim Arbeiter Samariter Bund (ASB) absolviert. Die 20 Schüler müssen ihre Fähigkeiten tatsächlich öfter unter Beweis stellen als es Ihnen zu Beginn ihres Dienstes bewusst war. Immerhin wurden sie zu 150 Einsätzen in einem Jahr gerufen.

Die Behauptung, die „Jugend von heute“ interessiere sich nur noch für Computerspiele und Smartphones wird an der Gemeinschaftsschule Reinbek nicht gelebt. Die Nachfrage nach dem Schulsanitätsdienst ist größer als der Bedarf. „Wir hätten in diesem Lehrgang noch 10 Schüler mehr aufnehmen können“, sagt Frau

Leinweber, Lehrerin und Leiterin des Sanitätsdienstes. Doch mehr als 20 Jugendliche können nicht an der Ausbildung des ASB Bergedorf teilnehmen.



Dank der Spende können jetzt eine kleiner Einsatzjacke und eine Mini Gefrierbox für Coolpacks angeschafft werden, die dringend benötigt wurden!



Der Behr’s Verlag entschied sich in diesem Jahr auf Weihnachtsgeschenke zu verzichten und stattdessen das Geld für den guten Zweck zu spenden.



Dafür haben die Mitarbeiter des Verlages verschiedene Projekte vorgeschlagen, die jetzt mit Spenden bedacht wurden.

