Andy und Joko präsentieren die neuen SUSHI 3.0 Modelle - neue Farben, neue Komponenten und erstmals made in Portugal.

Fortschritt statt Stillstand. Für alle, die sich dieses Jahr mehr Bewegung wünschen – in ihrem Leben, in den Köpfen und in Sachen Nachhaltigkeit – hat die E-Bike Marke der Gründer Andy Weinzierl und Joko Winterscheidt die Lösung: Die neuen Modelle Maki 3.0 und California Roll 3.0 machen grüne Stadtmobilität praktisch, schön und bezahlbar. Neue Komponenten wie hydraulische Scheibenbremsen, integrierte Lichter und pannensichere Reifen sorgen für mehr Fahrspaß und Praktikabilität im Alltag. Neben den beliebten schwarzen Varianten gibt es die neuen 3.0 Modelle in den Farben Stone, einem warmen Grauton, und Berry, einem soften Beerenton. Mit einem Preis von 1.399 Euro kosten auch die neuen SUSHI BIKES weniger als die Hälfte eines durchschnittlichen Elektrofahrrads und werden erstmals in Portugal montiert.Die SUSHI BIKES begeistern optisch seit jeher mit ihrem minimalistischen und cleanen Design, das die 3.0 Modelle mit neuen, modernen Farb-Varianten kombinieren. Das Maki 3.0 mit einer geradlinigen, puristischen Rahmenform ist in den Farben Black und Stone erhältlich, das California Roll 3.0 mit elegantem tiefen Einstieg in Black, Stone und Berry.Die SUSHI BIKES sind auf das Wesentliche reduziert und gleichzeitig für den Einsatz in der Stadt optimiert: Sie sind mit einem Gewicht von 16 bzw. 17 kg für ein E-Bike sehr leicht, haben einen handlichen, herausnehmbaren Akku mit fünf Unterstützungsstufen, der sich auch als Powerbank nutzen lässt, und eine Reichweite von bis zu 75 km. Ein LCD-Display zeigt Geschwindigkeit, Unterstützungsstufe und Akkustand an. Neu an den SUSHI 3.0 Modellen sind die hydraulischen Scheibenbremsen, die optimal greifen und leicht eingestellt werden können. Die Lichter sind erstmals fest verbaut und werden über den Akku mit Energie versorgt. Neue, pannensichere Reifen lassen einen in der Stadt auch dann nicht im Stich, wenn man über Glasscherben oder andere scharfkantige Gegenstände fährt. Ein neuer Sattel sorgt für mehr Komfort und ergonomisch geformte Griffe mit feiner Musterung bieten vor allem bei Nässe noch mehr Halt. Durch Standardmaße sind das Maki 3.0 und das California Roll 3.0 ganz flexibel mit individuellem Zubehör kompatibel und auch sonst überzeugen sie durch Simplizität: Die SUSHI BIKES sorgen unabhängig vom Smartphone und auch ohne Akku-Unterstützung für Fahrspaß.SUSHI BIKES will ein nachhaltiges Produkt schaffen, das zudem Nachhaltigkeit vorantreibt. Die neuen SUSHI 3.0 Modelle werden im Gegensatz zu der weit verbreiteten Fertigung in Asien zu großen Teilen in Europa produziert. Die Rahmen und Laufräder werden in der EU gebaut und die gesamten Fahrräder in Portugal montiert. Dadurch verkürzt SUSHI BIKES die Lieferketten. Zudem ist die E-Bike Marke Mitglied der Fair Cobalt Alliance und produziert keine Übermengen.Die neuen SUSHI 3.0 Modelle, das Maki 3.0 in den Größen S, M und L und den Farben Black und Stone sowie das California Roll 3.0 in Einheitsgröße und den Farben Black, Stone und Berry, sind auf www.sushi-bikes.com erhältlich. Der reguläre Preis liegt bei 1.399 Euro, zum Launch gibt es attraktive Angebote. Das bundesweite Servicenetzwerk hilft auf Wunsch beim Aufbau und bei Reparaturen. Alle SUSHI BIKES werden StVZO-konform mit Beleuchtung, Reflektoren sowie einem Kettenschutz geliefert und sind mit einer Klingel ausgestattet.