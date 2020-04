Susanne Schnepp aus Bedburg ist „Heldin der Straße“ März 2020

Sie half einer Fahrerin, die mit dem Auto gegen einen Baum fuhr

Susanne Schnepp reagierte schnell und besonnen

AvD und Goodyear zeichnen jeden Monat vorbildliche Helfer aus

Susanne Schnepp fuhr mit ihrem Pkw auf der Kreisstraße 37 in Bedburg hinter einem Fahrzeug, das sich in Schlangenlinien fortbewegte und anschließend gegen einen Baum prallte. Die 55-Jährige kam der verunfallten älteren Dame sofort zu Hilfe. Für ihren durchdachten und mutigen Einsatz haben der Automobilclub von Deutschland (AvD) und Goodyear Susanne Schnepp aus Bedburg im Rhein-Erft-Kreis zum „Held der Straße“ des Monats März 2020 gekürt.Susanne Schnepp war am 19. Dezember 2019 nachmittags auf dem Weg nach Hause auf der Straße „An der Spring“ in Richtung Kleintroisdorf. Währenddessen fiel der 55-Jährigen vor ihr ein in Schlangenlinien fahrender Kleinwagen auf. „Das kam mir sofort verdächtig vor, das Auto fuhr mal nach links auf die Gegenfahrbahn, dann wieder nach rechts“, so die Bäckereifachverkäuferin: „Ich hielt einen großen Sicherheitsabstand bei einer Geschwindigkeit von circa 60 km/h. An Überholen war in dieser Situation überhaupt nicht zu denken, denn so hätte es zu einem Unfall mit diesem Wagen oder dem Gegenverkehr kommen können.“Nach kurzer Hinterherfahrt kam es dann vor der Einmündung „An der Wildhecke“ zum Crash des vorherfahrenden Pkws, der zuerst auf die Gegenfahrbahn geriet und dann von dort aus frontal gegen einen Baum prallte. „Durch den Crash gab es einen sehr lauten Knall. Ich setzte sofort Warnblinker und stellte mein Auto am rechten Fahrbahnrand ab. Ich eilte zu dem Auto, das an der Front schwer in Mitleidenschaft gezogen worden war. Kurz bevor ich ankam sah ich, dass jemand sein Bein zur Tür herauslehnte. Als ich direkt am Fahrzeug stand bemerkte ich die aufgegangenen Airbags. Eine ältere Frau saß am Steuer, ich kenne diese flüchtig aus der Nachbarschaft. Sie hatte bis auf eine kleinere blutende Wunde am Bein keine weiteren sichtbaren Verletzungen. Die Frau klagte über die Schmerzen an ihrem Bein und machte Anstalten auszusteigen. Sie stand offenbar unter Schock. Ich hielt diese am Arm fest und machte ihr deutlich: ‚Sie müssen sitzen bleiben!‘ Man weiß ja nie genau, ob jemand innere Verletzungen oder eine Schädigung der Wirbelsäule nach einem solch heftigen Unfall hat“, erklärt Susanne Schnepp die Situation. Wäre die Bedburgerin nicht an Ort und Stelle gewesen, wäre die Verunfallte eventuell auf die Straße gelaufen. „Durch den heftigen Knall beim Crash wurde die Nachbarschaft auf den Unfall aufmerksam. Glücklicherweise eilte auch ein Mann herbei, der selbst Rettungssanitäter ist. Dieser übernahm alles Weitere, die Einsatzkräfte waren schon unterwegs. Ein Mann, der hinter mir gefahren war, bot zudem seine Hilfe an“, erklärt die Bäckereifachverkäuferin. Die Verletzte wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht.Für ihren umsichtigen und selbstlosen Einsatz verleihen der Automobilclub von Deutschland (AvD) und Goodyear Susanne Schnepp den Titel „Held der Straße“ des Monats März 2020.Der AvD und Goodyear suchen Monat für Monat mutige und selbstlose Heldinnen und Helden wie Susanne Schnepp. Unterstützt wird die Aktion unter der Schirmherrschaft des Bundesverkehrsministeriums von der Zeitschrift TRUCKER.Als traditionsreichste automobile Vereinigung in Deutschland bündelt und vertritt der AvD seit 1899 die Interessen der Autofahrer. Mit seiner breiten Palette an Services wie der weltweiten Pannenhilfe, einschließlich einer eigenen Notrufzentrale im Haus, weltweitem Auto- und Reiseschutz, Fahrertrainings und attraktiven Events unterstützt der AvD die Mobilität seiner Mitglieder und fördert die allgemeine Verkehrssicherheit. Das Gründungsmitglied des Automobilweltverbandes FIA betreut seine rund 1,4 Millionen Mitglieder und Kunden ebenso persönlich wie individuell in allen Bereichen der Mobilität und steht für Leidenschaft rund ums Auto.