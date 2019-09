Sim Racing: AvD MASTERS im Rahmen der IAA

AvD-Stand Austragungsort von hochkarätigem Motorsport

10.000 Euro Preisgeld locken Top-Teams an den Main

Live-Action mit Online-Startern und 10 Simulatoren auf dem Stand

Der IAA-Stand des Automobilclub von Deutschland (AvD) in Halle 4.0 wird am kommenden Samstag (21.9.) zum Zentrum des europäischen Sim Racing werden. Ab 11:00 Uhr gehen dann die 20 besten Raceroom-Fahrer Europas mit ihren virtuellen GT3-Rennboliden an den Start und kämpfen gegeneinander um den Sieg beim ersten AvD MASTERS, das mit einem Preisgeld von insgesamt 10.000 Euro dotiert ist. In einer weltweiten Online-Vorausscheidung hatten sich die nun zum AvD MASTERS antretenden Starter zuvor qualifizieren müssen.Zuschauer können die packende Renn-Action entweder an den 10 Simulatoren verfolgen, an denen die Fahrer ins Lenkrad greifen, oder von überall auf der Welt per Stream. Ab 10:30 Uhr geht dieser auf den Facebook- und Youtube-Auftritten von Raceroom sowie des AvD mit einem Countdown live, ab 11:00 Uhr startet der Moderator und dann gibt es hochklassigen, virtuellen Motorsport in sechs Rennläufen. Der Start zum Endlauf um den Sieg beim AvD MASTERS ist für 17:30 Uhr geplant.Williams F1 eSportsBallas Racing TeamEuronics GamingFeutz RacingV4TQ GamingWilliams F1 JIM eSportsTCS Off RacingVirtual-simracer.deDie Abfolge jedes einzelnen Rennlaufs ist identisch: Nach der Vorstellung der Starter werden zunächst in einem Qualifying die Startplätze ausgefahren. Im Anschluss startet das eigentliche Rennen, dem eine ausführliche Analyse folgt. Über ein K.O.-System mit Hoffnungsläufen wird dabei die Besetzung des Finales ermittelt. Der Event geht gegen 18:00 Uhr mit der Siegerehrung zu Ende.Als traditionsreichste automobile Vereinigung in Deutschland bündelt und vertritt der AvD seit 1899 die Interessen der Autofahrer. Mit seiner breiten Palette an Services wie der weltweiten Pannenhilfe, einschließlich einer eigenen Notrufzentrale im Haus, weltweitem Auto- und Reiseschutz, Fahrertrainings und attraktiven Events unterstützt der AvD die Mobilität seiner Mitglieder und fördert die allgemeine Verkehrssicherheit. Das Gründungsmitglied des Automobilweltverbandes FIA betreut seine rund 1,4 Millionen Mitglieder und Kunden ebenso persönlich wie individuell in allen Bereichen der Mobilität und steht für Leidenschaft rund ums Auto.