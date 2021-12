Schülerin hilft schwer verletztem Autofahrer

Jana Diser aus Leopoldshöhe versorgt den blutenden Fahrer

Die Schülerin organisiert umsichtig die Notfall-Maßnahmen

Für AvD und Goodyear ist Jana Diser „Heldin der Straße“ Oktober 2021

Jana Diser befuhr am 29.06.2021 morgens mit ihrem PKW die Ostwestfalenstraße aus Bad Salzuflen kommend, als sie an einer Kreuzung auf ein verunfalltes Fahrzeug stieß. Die 18-Jährige leistete umgehend Erste Hilfe bei dem schwer verletzten Fahrzeugführer. Für ihren durchdachten und mutigen Einsatz haben der Automobilclub von Deutschland (AvD) und Goodyear Jana Diser zum „Held der Straße“ des Monats Oktober 2021 gekürt.Am Dienstag, 29. Juni 2021 gegen 09:15 Uhr, überquerte eine landwirtschaftliche Zugmaschine von Retzen kommend den Kreuzungsbereich Ostwestfalenstraße/Sylbacher Straße und übersah dabei das von rechts kommende Auto eines 64-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, wodurch der PKW außer Kontrolle geriet, in den Gegenverkehr geschleudert wurde und gegen einen LKW prallte. Jana Diser aus Leopoldshöhe befuhr ebenfalls die Ostwestfalenstraße: „Ich war gerade mit dem Auto auf dem Weg zur Schule, als ich kurzfristig und unerwartet wegen eines langsam gewordenen LKWs abbremsen musste. Ich konnte vor mir ein querstehendes Auto auf der Fahrbahn ausmachen. Dann stellte ich sofort meinen Wagen mit eingeschaltetem Warnblinker ab und eilte Richtung Fahrzeug. Dort stellte ich fest, dass zwar von einer der bereits anwesenden Personen der Notruf verständigt wurde, aber sich niemand direkt bei dem vor dem verunfallten Auto liegenden Mann befand. Er blutete recht stark am Kopf und war nicht ansprechbar, blinzelte aber schwach. Auch die Atmung konnte ich bei ihm feststellen. Zusammen mit einem LKW-Fahrer brachte ich den Verletzten in die stabile Seitenlage. Die Besatzung eines ebenfalls an der Unfallstelle befindlichen Müllwagens räumte Trümmerteile aus dem Weg und brachte außerdem Rettungsdecken, mit denen wir den Mann besser platzieren konnten.“Um den Unglücksort abzuschirmen, stellten sich insgesamt zwei LKWs quer, sodass der jeweils entgegenkommende Verkehr gewarnt wurde. Die Rettungskräfte trafen ein und Jana Diser erklärte diesen, wie sich der Zustand des Verunfallten dargestellt hatte: „Ich berichtete den Kräften alles, was ich beobachtet hatte. Dann brachte der Rettungshubschrauber den Mann ins Krankenhaus. Im Nachgang dachte ich noch häufiger über den Vorfall nach und musste feststellen, dass gerade mein Engagement beim Schulsanitätsdienst dafür gesorgt hatte, recht souverän durch die Situation zu kommen. Hinterher fragt man sich natürlich auch immer, ob man hier und da alles richtig gemacht hat. Ich hätte zum Beispiel auch den Verbandskasten aus meinem Auto direkt zur Unfallstelle mitnehmen können, hatte aber im ersten Moment gar nicht daran gedacht. Im Endeffekt war trotzdem das Wichtigste, nicht zu zögern und dem Verletzten direkt zu Hilfe zu kommen“, so die 18-Jährige.Für ihren umsichtigen und selbstlosen Einsatz verleihen der Automobilclub von Deutschland (AvD) und Goodyear Jana Diser den Titel „Held der Straße“ des Monats Oktober 2021.Der AvD und Goodyear suchen Monat für Monat mutige und selbstlose Heldinnen und Helden wie Jana Diser. Unterstützt wird die Aktion unter der Schirmherrschaft des Bundesverkehrsministeriums von der Zeitschrift TRUCKER.Als traditionsreichste automobile Vereinigung in Deutschland bündelt und vertritt der AvD seit 1899 die Interessen der Autofahrer. Mit seiner breiten Palette an Services wie der weltweiten Pannenhilfe, einschließlich einer eigenen Notrufzentrale im Haus, weltweitem Auto- und Reiseschutz, Fahrertrainings und attraktiven Events unterstützt der AvD die Mobilität seiner Mitglieder und fördert die allgemeine Verkehrssicherheit. Das Gründungsmitglied des Automobilweltverbandes FIA betreut seine rund 1,4 Millionen Mitglieder und Kunden ebenso persönlich wie individuell in allen Bereichen der Mobilität und steht für Leidenschaft rund ums Auto.