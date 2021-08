„Rallyefahren mit Meerblick“ – AvD Teams belegen beim Lauf zum Opel e-Rally Cup in Schleswig-Holstein die Ränge vier und fünf

Reiter/Meter belegen im Opel e-Corsa Rally des AvD Gesamtrang drei

AvD Young Talent Team Schwedt/ Wichura holen erste Cup-Punkte

Reifenpoker entscheidet zweiten Wertungslauf des Opel e-Rally Cup

„Das ist doch mal was anders – Rallyefahren mit Blick aufs Meer“. Der Truppenübungsplatz Putlos in Ostholstein hielt für Max Reiter (Dillingen) und Beifahrerin Lina Meter (Nonnweiler) aus dem Rallye-Team des Automobilclub von Deutschland (AvD) mehr als eine Überraschung bereit. Das auch unter Motorsportlern berühmt-berüchtigte Übungsgelände der Bundeswehr an der Ostseeküste war Schauplatz der ADAC Holsten Rallye, des zweiten Laufs zum ADAC Opel e-Rally Cup. Die Paarung Reiter/Meter ließ sich von den anspruchsvollen Wertungsprüfungen nicht den Schneid abkaufen und belegten Rang vier in der Cup-Wertung. Ihre Mannschaftskollegen, das AvD Young Talent Team Roman Schwedt/Henry Wichura (Heusweiler/Berlin), erreichten in ihrem vollelektrisch angetriebenen Opel e-Corsa Rally das Ziel als Fünfte.Raue Betonpisten, dazwischen immer wieder knüppelharte Schotter-Passagen – die sechs Wertungsprüfungen (WP) über zusammen 70,2 Kilometer stellten schon für sich eine große Herausforderung für die Teilnehmer des ADAC Opel e-Rally Cup dar. „Für zusätzlichen Nervenkitzel sorgte das wechselhafte Wetter, das die Reifenwahl zum Pokerspiel machte“, berichtete Max Reiter. Der 21 Jahre alte Saarländer entschied sich genau wie AvD Teamkollege Roman Schwedt zunächst für Reifen mit Trocken-Profil. „Für die erste und zweite Wertungsprüfung perfekt, dann fing es allerdings an zu regnen“, erzählte Schwedt. Weil Wechseln erst nach der vierten WP erlaubt war, mussten die beiden AvD Nachwuchsfahrer zunächst mit der nicht mehr optimalen Bereifung leben und büßten einige Sekunden ein.Parallel dazu bildeten sich auf den Schotter-Passagen durch das mehrfache Befahren durch rund 80 Rallyeteilnehmer immer tiefere Spurrillen. „Das wurde richtig brutal“, beschrieb Reiter. In WP 4 leistete er sich einen kleinen Ausrutscher. „Die Hinterachse ist an einem Stein angeschlagen und war anschließend leicht verbogen.“ Eine Reparatur war vor Ort nicht möglich. Mit diesem Handicap, aber immerhin auf Regenreifen, retteten Reiter/Meter ihren 100 kW (136 PS) starken Elektro-Renner über die verbleibenden zwei Wertungsprüfungen. Das Ziel erreichten sie auf Rang vier innerhalb der Cup-Wertung. „Wie schon beim Saisonauftakt bestes deutsches Team – damit können wir zufrieden sein“, fasste Max Reiter zusammen.Auch Roman Schwedt konnte mit seinem Ergebnis gut leben. „Gefühlt sind wir zur Hälfte auf Schotter gefahren. Auf diesem Untergrund fehlt mir noch etwas Erfahrung, ich konnte viel an meinem Fahrstil arbeiten. Positiv war außerdem, dass unser Auto absolut problemlos gelaufen ist. Bei der nächsten Rallye wollen wir uns weiter steigern“, kommentierte das 22 Jahre alte AvD Young Talent, das mit Rang fünf seine ersten Punkte für die Gesamtwertung sammelte.Als nächstes steht für das Rallye-Team des AvD der Saisonhöhepunkt im Opel e-Rally Cup auf dem Programm: die auch zur Europameisterschaft gewertete Barum Czech Rally Zlín (27. bis 29. August 2021) in der Tschechischen Republik. Der erstmals durchgeführte Elektro-Markenpokal startet bei insgesamt sieben Rallyes, darunter vier Veranstaltungen zur Deutschen Meisterschaft (DRM).1. Laurent Pellier/Benjamin Mondière (F/F), 48.49,7 Minuten2. Luca Waldherr/Claudia Maier (A/A), +10,4 Sekunden3. Timo van der Marel/Rebecca van der Marel (NL/NL), +32,6 Sekunden6. Charles Munster/Loris Pascaud (B/B), +1.54,8 Minuten11. + 12. Juni 2021 ADAC Rallye Stemweder Berg Lübbecke27. - 29. August 2021 Barum Czech Rally Zlín Zlín (CZ)18. September 2021 ADAC Rallye Hinterland Dautphetal2. Oktober 2021 ADAC Wartburg Rallye Eisenach14. – 16. Oktober 2021 ADAC Knaus Tabbert 3 Städte Rallye Freyung28. – 30. Oktober 2021 AvD-Sachsen-Rallye ZwickauAls traditionsreichste automobile Vereinigung in Deutschland bündelt und vertritt der AvD seit 1899 die Interessen der Autofahrer. Am 11. Juli 1926 veranstaltete der AvD auf der AVUS in Berlin den 1. Großen Preis von Deutschland, für dessen Austragung er bis heute über 75-mal als sportlicher Ausrichter verantwortlich war. Mit seiner breiten Palette an Services wie der weltweiten Pannenhilfe, einschließlich einer eigenen Notrufzentrale im Haus, weltweitem Auto- und Reiseschutz, Fahrertrainings sowie attraktiven Events unterstützt der AvD die Mobilität seiner Mitglieder und fördert die allgemeine Verkehrssicherheit. Das Gründungsmitglied des Automobilweltverbandes FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) betreut seine rund 1,4 Millionen Mitglieder und Kunden ebenso persönlich, wie individuell in allen Bereichen der Mobilität und steht für Leidenschaft rund ums Auto.