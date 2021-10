OPEL e-RALLY CUP: AvD Young Talent Max Reiter erneut auf dem Podium

AvD Nachwuchsteam Max Reiter/Lina Meter belegt beim fünften Lauf der Rallyeserie ausschließlich für Elektro-Fahrzeuge den dritten Platz

Starke Leistung auf den Asphalt-Wertungsprüfungen rund um Eisenach

AvD Young Talent Max Reiter wahrt Chancen auf Gesamtrang zwei

Laurent Pellier/Marine Pelamourgues (F/F), 29:53,8 Minuten Luca Waldherr/Claudia Dorfbauer (A/A), +15,2 Sekunden Max Reiter/Lina Meter (D/D), +24,0 Sekunden Alexander Kattenbach/Ann Felke (D/D), +28,2 Sekunden Timo van der Marel/Rebecca van der Marel (NL/NL), +31,8 Sekunden Charles Munster/Lons Pascaud (L/F), +36,2 Sekunden

Laurent Pellier (F), 200 Punkte Luca Waldherr (A), 117 Punkte Max Reiter (D), 116 Punkte Timo van der Marel (NL), 95 Punkte Alexander Kattenbach (D), 87 Punkte Marvin Wabnitz (D), 72 Punkte

Das AvD Young Talent Team Max Reiter/Lina Meter scheint im ADAC Opel e-Rally Cup ein Abonnement auf Podiumsplatzierungen zu haben. Bei der ADAC Wartburg Rallye, dem fünften Lauf des innovativen Markenpokals, fuhr das Nachwuchsteam zum vierten Mal in der laufenden Saison auf Rang drei. Im vollelektrisch angetriebenen Opel e-Corsa Rally des AvD wurden die beiden Saarländer damit erneut bestplatziertes deutsches Team in der international besetzten Serie.„Ich habe zu Anfang keinen guten Rhythmus gefunden“, analysierte der 21 Jahre alte Max Reiter selbstkritisch. „Erst nach einer Pause lief es besser und wir konnten Alexander Kattenbach mit seiner Beifahrerin Ann Felke hinter uns halten.“ Die schließlich auf Rang zwei gewerteten Österreicher Luca Waldherr/Claudia Dorfbauer waren allerdings nicht mehr einzuholen. Den Sieg sicherte sich zum fünften Mal in Folge der Franzose Laurent Pellier, der damit bereits vorzeitig als Gesamtsieger in der Premierensaison des Elektro-Markenpokals feststeht.Die ADAC Wartburg Rallye rund um das thüringische Eisenach hielt für die Teilnehmer fünf nahezu durchgehend asphaltierte Wertungsprüfungen mit einer Gesamtlänge von rund 47 Kilometern bereit. „Die Strecken waren richtig anspruchsvoll, mit vielen Wechseln zwischen schnellen und kurvenreicheren Passagen. Auch das Ambiente mit dem Ziel auf dem Marktplatz von Eisenach war toll“, fasste AvD Young Talent Max Reiter seine Eindrücke zusammen.Während Laurent Pellier im 100 kW (136 PS) starken Opel e-Corsa Rally in gewohnter Manier vom Start weg das Kommando übernahm, verlor Timo van der Marel den zunächst erkämpften zweiten Rang durch einen Fahrfehler. Weil er eine Schikane nicht wie vorgeschrieben durchfuhr, erhielt der Niederländer eine Zeitstrafe in Höhe von 30 Sekunden und fiel auf Rang fünf zurück. Daraufhin übernahm Luca Waldherr die Rolle des einzigen Pellier-Verfolgers.Dahinter entwickelte sich ein spannendes Sekunden-Duell um den letzten Platz auf dem Podium zwischen den Paarungen Max Reiter/Lina Meter sowie Alexander Kattenbach/Ann Felke. Den entscheidenden Konter setzte das AvD Nachwuchsteam in der Wertungsprüfung „Krauthäuser Loch“. Auf deren 12,0 Kilometern distanzierten sie ihre Konkurrenten um vergleichsweise deutliche fünf Sekunden. Davon blieben bis zur Zieldurchfahrt 4,2 Sekunden übrig, mit denen sich Max Reiter und Beifahrerin Lina Meter Rang drei sicherten. „Angesichts der kleineren Probleme am Beginn der Rallye können wir insgesamt zufrieden sein. Jetzt geht es darum, Luca im Kampf um Gesamtrang zwei noch zu überholen“, bilanzierte Max Reiter.Hinter dem als Gesamtsieger bereits feststehenden Laurent Pellier haben derzeit AvD Young Talent Max Reiter und Luca Waldherr beste Chancen auf den zweiten Rang in der Jahreswertung. Den Saarländer und den Österreicher trennt nach fünf von sieben Läufen lediglich ein Punkt.Die nächste Duell zwischen Reiter und Waldherr findet bei der ADAC Knaus Tabbert 3 Städte Rallye (14. bis 16. Oktober 2021) statt. Die Asphalt-Rallye rund um das bayerische Freyung ist ein Lauf zur Deutschen Rallye-Meisterschaft (DRM). Insgesamt drei DRM-Veranstaltungen zählen zum erstmals durchgeführten ADAC Opel e-Rally Cup, außerdem ein Lauf zur FIA Rallye-Europameisterschaft sowie drei regionale Eintages-Rallyes. Höhepunkt und Saisonabschluss bildet die AvD Sachsen-Rallye Ende Oktober, die als Lauf zur DRM traditionell in und um Zwickau ausgefahren wird.Als traditionsreichste automobile Vereinigung in Deutschland bündelt und vertritt der AvD seit 1899 die Interessen der Autofahrer. Am 11. Juli 1926 veranstaltete der AvD auf der AVUS in Berlin den 1. Großen Preis von Deutschland, für dessen Austragung er bis heute über 75-mal als sportlicher Ausrichter verantwortlich war. Seit dieser Saison fungiert der AvD als sportlicher Ausrichter und Sportorganisator für die DTM und setzt mit dem AvD Young Talent Team ein eigenes Wettbewerbsauto im Opel e-Rally Cup ein. Mit seiner breiten Palette an Services wie der weltweiten Pannenhilfe, einschließlich einer eigenen Notrufzentrale im Haus, weltweitem Auto- und Reiseschutz, Fahrertrainings sowie attraktiven Events unterstützt der AvD die Mobilität seiner Mitglieder und fördert die allgemeine Verkehrssicherheit. Das Gründungsmitglied des Automobilweltverbandes FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) betreut seine rund 1,4 Millionen Mitglieder und Kunden ebenso persönlich, wie individuell in allen Bereichen der Mobilität und steht für Leidenschaft rund ums Auto.