Kreative Geschenkideen für Auto-Menschen

06.12.18

Alle Jahre wieder die gleiche Frage: Womit kann ich meinen Lieben eine Freude zum Fest machen? Socken, Krawatten und Parfüm bieten zwar einen hohen Nutzwert für den Alltag, zeugen aber nicht unbedingt von ausgeprägtem Einfallsreichtum. Damit das Weihnachtsfest nicht zum Pannenfall wird, steht der Automobilclub von Deutschland (AvD) auch in diesem Fall hilfreich parat. Im Folgenden haben wir als Inspiration einige Geschenkideen zusammengestellt.Die Traumautos unserer Jugend, der erste fahrbare Untersatz oder Modelle, auf die man heiß war, dann aber doch aus irgendwelchen Gründen nicht gekauft hat sowie legendäre Rennwagen – Modellautos lassen Erinnerungen aufleben und Träume wahr werden. Wer die Autos auf der Straße mag, der liebt die Automodelle für Zuhause, ob Erwachsener oder Kind. Wer mit seinem Geschenk mitten ins Herz eines Autofans treffen möchte, dem sei der Blick auf die Modellautos von ck-modelcars.de empfohlen. Nichts wird in demjenigen, der beschenkt werden soll, mehr Freude entfachen als eine Miniaturausgabe seines Autos für den Schreib- oder Wohnzimmertisch. Der Fachhändler ck-modelcars bietet eine große Auswahl aktueller Autos in den gängigen Größen 1:43 und 1:18 – einen gerade vorgestellten Audi oder Porsche ebenso, wie die Modelle desjenigen Autos, die in den 1950er-Jahren die Straßen bevölkert haben. Und das Beste: AvD HELP Plus Mitgliedern wird ein 10-Prozent-Gutschein automatisch im Warenkorb von ck-modelcars angerechnet, wenn sie über die AvD-Seite kommen.Der Limousinenvermietung DEINELIMO.de bietet echtes VIP-Feeling und garantiert einen großen Auftritt. Egal, ob es darum geht bei einer Abiturfeier oder einer Party alle Blicke auf sich zu ziehen, mit Freunden eine unvergleichliche Party zu feiern oder einfach nur ein außergewöhnliches Fahrerlebnis durch Hamburg oder Lübeck zu genießen – die Miete einer privaten Stretch-Limousine verspricht ein ganz besonderes Erlebnis. Individuelle Extras, wie ein Catering, Video- oder Musikwünsche, Brautschmuck für den Einsatz als Hochzeitslimousine und vieles mehr sind auf Anfrage umsetzbar. Bei Onlinebuchung wird AvD HELP Plus Mitgliedern 10 Prozent Preisvorteil angerechnet.Ob Rasenmäher, Akkuheckenschere, Mähroboter, Elektrosense oder Laubsauger – über kompetente Gartengeräten und „mehr Power“ freut sich jeder Gartenfreund. Das von der AL-KO Gardentech in Deutschland entwickelte und produzierte Equipment zählt zu den Topprodukten in seiner jeweiligen Kategorie im Bereich Gartentechnik. Die können über den lokalen Fachhandel oder ganz bequem über den Online-Gartengeräte-Shop von AL-KO bezogen werden. Da gibt es dann auch hochwertige Gasgrills des neuseeländischen Marktführers Masport sowie für AvD HELP Plus Mitglieder zusätzlich auch einen 10-prozentigen Preisnachlass auf den gesamten Warenkorbwert.Die hochwertig verarbeiteten und von innen schonend weich flanellierten Abdeckungen für das Gesamtfahrzeug schmiegen sich an die Konturen an und schützen das Automobil vor Garagenstaub und unliebsamen Kratzern. Speziell zugeschnitten auferhält das Fahrzeug eine perfekt sitzende zweite Haut. Auf Wunsch können Initialen oder auch ein Markenlogo in Höhe der Motorhaube oder auf die mitgelieferte Tasche eingestickt werden. Durch die besondere Formstabilität und die enorme Rückstellkraft dieses Materials bietet dieses Autopaletots beste Voraussetzungen, langfristig Freude zu bereiten. Die Pelerinen sind zu Preisen ab 109 € erhältlich – AvD HELP Plus Mitglieder zahlen 20 € weniger.Kurzzug ist ein junges Münchner Fashionlabel, das einzigartige Taschen aus original Münchner U-Bahn-Sitzbezügen herstellen lässt. Die Marke Kurzzug steht für hochwertige Verarbeitung und Optik sowie hohen Tragekomfort. Der Recycling-Gedanke ist eher ein willkommener Nebeneffekt. Das gut durchgesessene Material wird vor der Verarbeitung gründlich aufbereitet. Kurzzug Taschen werden in Padua, Italien hergestellt. Basismaterial: Sitzbezug petrol und geöltes Rindsleder. Gerundete Kanten mit weich laufendem Zipper. Erhältlich Truffledigger ab 395 €.Dass Feuerlöscher auch als Lifestyleprodukt taugen und ein Haushalt und Auto einiges her machen können, stellt das belgische Designerlabel DNC Tag eindrücklich unter Beweis. Sie stecken das schnöde Sicherheitsfeature in ein neues Gewand und schon wird aus einem Feuerlöscher ein Kult- und Designobjekt. Das Ergebnis ist so überzeugend, dass man sich die Frage stellt, warum kein Kreativer schon vorher auf diese Idee gekommen ist. DNC TAG garantiert, dass das Gerät normgeprüft ist. 2 Jahre Vollgarantie und 5 Jahre Garantie auf die Funktionsfähigkeit rücken bei aller Kultigkeit des Designs seine wichtigste Eigenschaft in den Fokus: Es ist und bleibt ein Feuerlöscher, der zu Preisen ab 69 € kaum teurer ist als die langweilige Standard-Variante. AvD HELP Plus Mitglieder erhalten im Truffledigger Shop 10 Prozent Nachlass auf ihren Einkauf.Wenn Auto oder Motorrad mehr als bloße Fortbewegungsmittel sind, kommt ihrer Reinigung und Pflege ein besonderer Stellenwert zu. Und dem entsprechend hoch sind auch die Ansprüche an die dabei eingesetzten Produkte. Als Spezialist für Pflegeprodukte ist ROTWEISS genau der richtige Partner. Neben dem hochwertigen Produktportfolio zum Reinigen, Polieren und Versiegeln von Interieur und Exterieur nebst passendem Zubehör, legen die Experten des Familienbetriebs aus Wasserburg am Bodensee auch Wert auf das "how to" und bieten Information, Schulung und persönlichen Support an. Die betont sachlich gestalteten Produkte sind nicht im Supermarkt, sondern ausschließlich in ausgewählten Fachmärkten und Werkstätten sowie im ROTWEISS-Onlineshop erhältlich, wo AvD HELP Plus Mitglieder mit einem Preisvorteil von 10 Prozent bestellen.Nichts Passendes gefunden? Dann ist bei den AvD Bonusvorteilen bestimmt das Richtige dabei. Ein fantastisches Angebot für Schnäppchenjäger und Hipster, für Sportfreaks und Autonarren, für Reiselustige und Gourmets. Ideal, um sich selbst etwas Gutes zu tun, oder um ganz entspannt ein außergewöhnliches Geschenk zu besorgen. Ohne Stress, ohne Parkplatzterror, von der Couch aus und 24/7. Und das Schönste: Shopping-Komfort mit Sparvorteilen bei renommierten Anbietern. AvD HELP und AvD HELP PLUS Mitglieder erhalten bis zu 50% Club-Bonus auf Ihren Einkaufswert. Ganz einfach die AvD Bonusvorteile erkunden und sich Knaller-Angebote, Gutscheine und ordentlich Rabatte auf dem Silbertablett servieren lassen.Als traditionsreichste automobile Vereinigung in Deutschland, bündelt und vertritt der AvD seit 1899 die Interessen der Autofahrer. Mit seiner breiten Palette an Services wie der weltweiten Pannenhilfe, einschließlich einer eigenen Notrufzentrale im Haus, weltweitem Auto- und Reiseschutz, Fahrertrainings und attraktiven Events unterstützt der AvD die Mobilität seiner Mitglieder und fördert die allgemeine Verkehrssicherheit. Das Gründungsmitglied des Automobilweltverbandes FIA betreut seine rund 1,4 Millionen Mitglieder und Kunden ebenso persönlich wie individuell in allen Bereichen der Mobilität und steht für Leidenschaft rund ums Auto.