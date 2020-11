Geschenkideen für Gearheads

Darüber freuen sich Autofreaks unterm Weihnachtsbaum

Für jeden Geschmack: breite Palette an Angeboten

Attraktive Preisvorteile für AvD HELP PLUS Mitglieder

Alle Jahre wieder die gleiche Frage: Womit kann ich meinen Lieben eine Freude zum Fest machen? Socken, Krawatten und Parfüm bieten zwar einen hohen Nutzwert, zeugen aber nicht gerade von viel Fantasie. Damit das Weihnachtsfest nicht zum Pannenfall wird, steht der Automobilclub von Deutschland (AvD) auch in diesem Fall hilfreich parat. Im Folgenden haben wir als Inspiration einige Geschenkideen zusammengestellt.Hochwertig verarbeitet schmiegen sich die innen schonend weich flanellierten Autopaletots über die Konturen des Fahrzeugs. Die modellspezifischen Stoffgaragen von dasMOBILWERK schützen das Auto wirksam vor Garagenstaub und unliebsamen Kratzern. Speziell zugeschnitten und für nahezu jeden Fahrzeugtyp erhältlich, bilden sie eine perfekt sitzende zweite Haut. Auf Wunsch können Initialen oder auch ein Markenlogo in Höhe der Motorhaube oder auf die mitgelieferte Tasche eingestickt werden. Durch die besondere Formstabilität und die enorme Rückstellkraft des verwendeten Materials besitzen die hochwertigen Autopaletots die besten Voraussetzungen, langfristig Freude zu bereiten. Die Preise für die Pelerinen starten bei rund 115 € – AvD HELP PLUS Mitglieder zahlen 20 € weniger.In unseren schnelllebigen Zeiten von Smartphone und Internet faszinieren Bücher mehr denn je mit ihrer entschleunigenden Beständigkeit. Das gilt insbesondere für gediegene Bildbände und kundige Sachbücher. Zu den ersten Adressen für Auto-Literatur zählt zweifelsfrei der Paul Pietsch Verlag mit seinem Motorbuch Versand in Stuttgart. Mit seinem umfangreichen Repertoire kompetenter Autoren deckt das Verlagsprogramm eine kaum zu erfassende Themenvielfalt ab: Von der Landmaschine zum Flugzeug, vom Lastkraftwagen zum Supersportler, vom historischen Schnauferl zu den Mobilitätvisionen von morgen, von Abarth bis Zastava – stets sind die Bücher inhaltlich fachkundig und hochwertig in der Aufmachung und im Druck. Der Online-Shop des Motorbuch Verlags erhält viele exklusive Angebote und bietet Preisvorteile von bis zu 75 Prozent. AvD HELP PLUS Mitglieder profitieren zusätzlich vom kostenlosen Versand ohne Mindestbestellwert und mit 14-tägigem Rückgaberecht. Die Lieferung erfolgt auf Rechnung, sodass die Bezahlung erst nach Erhalt und auch nur für die Bücher fällig wird, die tatsächlich den Erwartungen entsprechen.Bei allen Fahrzeugen, die nur sporadisch genutzt werden und längere Zeiträume wartend auf ihren nächsten Einsatz verbringen, wie zum Beispiel Oldtimer, Reisemobile, Wohnwagen oder Motorrräder, sind die Reifen einer hohen Belastung ausgesetzt. Denn durch anhaltende, einseitige Belastung können Verformungen entstehen, die sogenannten Standplatten. Mit ihrem durchdachten Design schützen die hochwertigen Reifenschoner von TyreGurad® die Reifen optimal vor Verformungen und beugen damit Standplatten vor. Davon profitiert nicht allein der Fahrspaß, sondern auch die Lebensdauer der Reifen. Der TyreGuard® besteht aus stabilem Kunststoff und ist mit bis zu zwei Tonnen pro Radaufnahme belastbar. Der TyreGuard® kann für Reifen mit einem Durchmesser von bis zu 700 Millimetern und einer Breite von bis zu 350 Millimetern eingesetzt werden. Allen AvD HELP PLUS Mitgliedern räumt TyreGuard® einen Club-Bonus in Höhe von 15 Prozent ein.Wenn Auto oder Motorrad mehr als bloße Fortbewegungsmittel sind, spielt auch deren Reinigung und Pflege eine besondere Rolle. Und dementsprechend hoch sind auch die Ansprüche an die dabei verwendeten Produkte. Als Spezialist für Pflegeprodukte ist ROTWEISS genau der richtige Partner. Neben einer umfassenden Angebotspalette mit hochwertigen Produkten zum Reinigen, Polieren und Versiegeln von Interieur und Exterieur nebst passendem Zubehör legen die Experten des Familienbetriebs aus Wasserburg am Bodensee auch großen Wert auf das „how to" und bieten Information, Schulung und persönlichen Support an. Die betont sachlich gestalteten Produkte sind nicht im Supermarkt oder im Baumarkt, sondern ausschließlich in ausgewählten Fachgeschäften und Werkstätten sowie im ROTWEISS-Onlineshop erhältlich, wo AvD HELP PLUS Mitglieder mit einem Preisvorteil von 10 Prozent bestellen können.Wer einen Computer oder MP3-Player braucht, geht zum Elektromarkt. Wer zusätzlich aber auch noch Lifestyle will, schaut bei Marktführer GRAVIS, der größten deutschen Handelskette für Mac, iPad oder iPod sowie vielen andere Features aus dem Digital Life. Darüber hinaus finden sich bei Gravis auch zahlreiche Produkte aus den Bereich Smart Watch, Audio und Video sowie Smart Home. Damit lässt sich nicht nur das Home Office auf ein höheres Produktivitätsniveau heben, auch wer etwas zum Aufpeppen des Home Entertainment sucht, wird hier fündig. Auf alle Produkte der Kultmarke Apple erhalten AvD HELP PLUS Mitglieder bei GRAVIS einen Nachlass von bis zu acht Prozent, auf Zubehör sogar bis zu 30 Prozent.Ob es die Traumautos der Kindheit, der erste fahrbare Untersatz, legendäre Rennwagen oder Automodelle sind, die man sich nicht getraut hat zu kaufen – Modellautos lassen Erinnerungen aufleben und Träume unbeschwert wahr werden. Wer Autos mag, der freut sich auch über Automodelle für die Vitrine von ck-modelcars. Der Fachhändler bietet eine große Auswahl von Autos verschiedener Epochen in den gängigen Größen 1:43 und 1:18, darunter aktuelle Straßen- und Rennfahrzeuge von z. B. Audi, Ferrari oder Porsche ebenso, wie jene Autos, die in den 1950er-Jahren die Straßen bevölkerten. 