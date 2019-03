Erstes Mai-Wochenende: 14. AvD Rund um Berlin-Classic

14.03.19

Ein Highlight der norddeutschen Oldtimer-Szene

Attraktive Streckenführung durch reizvolle Landschaften nördlich Berlin

Nicht nur fahrerische Herausforderungen im Driving Center Groß Dölln

Auch bei ihrer 14. Austragung bleibt die „AvD Rund um Berlin-Classic“ (3. und 4. Mai 2019) ihrer Ausrichtung als touristische Ausfahrt mit durchaus sportlichen Einlagen treu. Die vom Mecklenburgischen Automobilclub im AvD e. V. (MAC) ausgetragene Oldtimer-Rallye für automobile Klassiker ab Baujahr 1930 und Youngtimer gilt zu Recht als eines der Highlights in der norddeutschen Oldtimer-Szene. Neben der mit Sachverstand ausgesuchten Streckenführung durch das Umland der Bundeshauptstadt, hat daran auch das engagierte Team rund um Rallye-Organisationsleiter Hartmut Groehl einen wichtigen Anteil.Los geht es mit den beiden erlebnisreichen „Oldtimertagen“ am Freitag, den 3. Mai 2019: Ab 10:00 Uhr stellen sich die Teilnehmer-Teams mit ihren historischen Fahrzeugen auf der Piazza der „Mall of Berlin“ auf. Besucher und Fans haben dabei die beste Gelegenheit sich nicht nur einen Überblick über das Starterfeld zu verschaffen, sondern auch ihrem Lieblingsklassiker ganz nahe zu und mit den Teilnehmern ins Gespräch zu kommen. Pünktlich um 11:30 Uhr erfolgt dann der Start und der erste Oldtimer geht durch das Starttor von der Piazza aus auf die erste Etappe. Sie führt die Teilnehmer zunächst nach Ahrensfelde, wo mit der ersten Gleichmäßigkeitsprüfung der eigentliche Wertungsstart der 14. „AvD Rund um Berlin-Classic“ erfolgt.Bei diesen Gleichmäßigkeitsprüfungen geht es darum eine definierte Strecke mit einer vorgegebenen Geschwindigkeit zu absolvieren, was in der Regel die Umrechnung der Tempovorgabe in eine Zeitangabe bedingt. Die besten Teams absolvieren die Prüfungen mit Abweichungen im einstelligen Sekundenbereich, was umso bemerkenswerter ist, da die Zeitmessung mit Lichtschranken oder Druckluftschläuchen erfolgt und sich für die Teams kaum präzise sagen lässt, wann das Fahrzeug die Zeitmessung auslöst.Im Anschluss führt der Weg die Rallye-Teilnehmer weiter durch den Berliner „Speckgürtel“ durch Bernau, wo an der Tankanlage des Rallye-Partners TOTAL auf der Schwanebecker Chaussee Nr. 29 Mensch und Maschine die Gelegenheit zur Einkehr haben und diese ab zirka 12:15 Uhr sicherlich zum Auffüllen von Betriebsstoffen – Kraftstoff fürs Auto, Kaffee und Croissant für die Besatzung – nutzen werden. Ziel dieser zweiten Etappe ist jedoch der Flugplatz Eberswalde-Finow, wo die Teams verschiedene Aufgaben und Gleichmäßigkeitsprüfungen zu absolvieren haben. Das eigentliche Tagesziel wird jedoch das Driving Center Groß Dölln sein. Im Anschluss an die Passage des Zieltors werden die Teilnehmer hier auf Wunsch die Möglichkeit haben, den Rundkurs mit ihren historischen Fahrzeugen ausgiebig zu erfahren.Wer von den Teilnehmern den Abend an der Bar des Hotels Dölln See bei all zu ausgedehnten "Benzingesprächen" hat ausklingen lassen, könnte am Samstagmorgen (4. Mai) bereits die Startzeit als erste Herausforderung des Tages empfinden, denn das erste Fahrzeug wird planmäßig bereits um 8:00 Uhr im Startbereich des Driving Center Groß Dölln auf den ersten Streckenabschnitt des zweiten Rallyetages geschickt. Es geht über wunderbare Alleen, durch malerische Orte und die schönsten Landschaften der Uckermark. Schloss Arendsee mit seinem Schlosspark und dem Panoramablick auf den Großen Haussee wird den stilvollen Rahmen für die Mittagsrast der Rallye-Protagonisten bilden.Nach der Mittagspause führt die Strecke vorbei an der Feldberger Seenlandschaft in die Kunst und Kulturstadt Templin, wo die Oldtimer auf dem historischen Marktplatz ab 17:00 Uhr zum öffentlichen Zieleinlauf erwartet werden.Als traditionsreichste automobile Vereinigung in Deutschland bündelt und vertritt der AvD seit 1899 die Interessen der Autofahrer. Mit seiner breiten Palette an Services wie der weltweiten Pannenhilfe, einschließlich einer eigenen Notrufzentrale im Haus, weltweitem Auto- und Reiseschutz, Fahrertrainings und attraktiven Events unterstützt der AvD die Mobilität seiner Mitglieder und fördert die allgemeine Verkehrssicherheit. Das Gründungsmitglied des Automobilweltverbandes FIA betreut seine rund 1,4 Millionen Mitglieder und Kunden ebenso persönlich wie individuell in allen Bereichen der Mobilität und steht für Leidenschaft rund ums Auto.