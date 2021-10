Der AvD macht Kfz-Versicherung richtig günstig

Garantiert zehn Prozent günstiger als Vorversicherung

Günstiger Beitrag für die nächsten drei Jahre garantiert

Top Leistung mit freier Werkstattwahl und ohne Kilometerbegrenzung

Autofahren wird gerade immer teurer und teurer. Insbesondere die immer neue Höchststände erreichenden Kraftstoffpreise belasten die Budgets vieler privater Haushalte. Sparen ist angesagt. Aber wo geht das noch? Zum Beispiel bei der Kfz-Versicherung. Der Automobilclub von Deutschland (AvD) macht jetzt seinen Mitgliedern ein ganz besonderes Angebot und garantiert eine Ersparnis von satten zehn Prozent gegenüber der jeweils aktuellen Versicherung. Und das bei mindestens gleichem Leistungsumfang dazu ohne Kilometerbegrenzung und freier Werkstattwahl. Die wefox Insurance als Versicherungspartner des AvD garantiert die günstige Prämie für die kommenden drei Jahre ab Vertragsbeginn und gewährt dennoch die Möglichkeit der jährlichen Kündigung. Wefox ist Europas führender digitaler Versicherer hinter dem die Munich Re (Münchener Rück) als Rückversicherer steht.Das Angebot richtet sich an alle AvD Mitglieder im Alter zwischen 20 und 70 Jahren, deren Vorvertrag seit mindestens sechs Monaten mit ihrem derzeitigen Versicherer besteht und die seit mindestens zwei Jahren ohne Kfz-Haftpflichtschaden geblieben sind. Einzige Einschränkung: Nur privat genutzte Pkw mit bestehender Zulassung (kein Saison-Kennzeichen) können zum Versicherungswechseltarif des AvD versichert werden.Interessierte AvD Mitglieder gelangen über die AvD Homepage www.avd.de/kfz-versicherung direkt auf die entsprechende Angebotsseite von wefox. Dort sind einige Angaben zur eigenen Person und dem zu versichernden Fahrzeug einzugeben sowie die Beitragsrechnung der bestehenden Versicherung hochzuladen. Den neuen wefox-Versicherungsbeitrag erhält der Interessent unverzüglich angezeigt und kann, wenn gewünscht, mit wenigen weiteren Klicks den neuen Versicherungsvertrag abschließen. Was bleibt ist nur noch die Altversicherung fristgerecht zu kündigen, denn die Information über Versicherungswechsel an das Straßenverkehrsamt übernimmt die wefox Insurance. Bei Fragen oder im Schadenfall bietet wefox exklusiv für AvD Mitgliedern einen eigenen Ansprechpartner, so dass der unmittelbare, persönliche Kontakt trotz der überwiegend digitalen Vertragsabwicklung nicht zu kurz kommt.Als traditionsreichste automobile Vereinigung in Deutschland bündelt und vertritt der AvD seit 1899 die Interessen der Autofahrer. Mit seiner breiten Palette an Services wie der weltweiten Pannenhilfe, einschließlich einer eigenen Notrufzentrale im Haus, weltweitem Auto- und Reiseschutz, Fahrertrainings und attraktiven Events unterstützt der AvD die Mobilität seiner Mitglieder und fördert die allgemeine Verkehrssicherheit. Das Gründungsmitglied des Automobilweltverbandes FIA betreut seine rund 1,4 Millionen Mitglieder und Kunden ebenso persönlich wie individuell in allen Bereichen der Mobilität und steht für Leidenschaft rund ums Auto.