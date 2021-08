Der AvD auf der IAA Mobility

AvD informiert auf seinem Stand über die vielfältigen Club-Services

Boxen-Stopp-Wettbewerb und Rennsimulator auf dem AvD Stand

DTM-Motorsport zum Anfassen am Stand in der Motorworld-Heritage-Halle B4

Der Automobilclub von Deutschland (AvD) wird auch in diesem Jahr seine langjährige Tradition als Aussteller auf der Internationalen Automobil Ausstellung (IAA) fortsetzen. Schließlich ist der AvD über den Frankfurter Automobilclub bereits seit den Anfängen mit der weltbekannten Messe verbunden. Vom 6. bis 12. September wird sich Deutschlands traditionsreichster Automobilclub in München auf einem rund 240 Quadratmeter großen Stand (A50) in der sogenannten „Motorworld-Heritage-Halle“ B4 präsentieren.Als klares Erkennungszeichen wird dort der von vielen Events bekannte VW T1 Bus de luxe, Baujahr 1962, in zeitgenössischem AvD Design stehen. Dem Bulli zur Seite steht eine BMW R 1150 RT von 2005, das zum Stauhilfe-Motorrad aufgerüstet wurde. Auf dem Stand finden Besucher zahlreiche Informationen zu den Leistungen des AvD. Sie umfassen nicht nur die reine Pannenhilfe, sondern auch zahlreiche Vorteile, die eine Mitgliedschaft im AvD bietet. Mit attraktiven Tarifmodellen lässt sich eine Absicherung günstiger als gedacht umsetzen.Zudem wird ein mit Technologie vollgepackter Renntourenwagen vom Typ Mercedes-Benz C-Klasse AMG gezeigt. Das Auto repräsentiert auf dem IAA-Stand des Automobilclubs nicht nur eine besonderes anspruchsvolle Ära in der DTM Geschichte, sondern fungiert auch als Sinnbild für das motorsportliche Engagement des AvD, seit dieser Saison auch in der DTM. Der ausgestellte Renntourenwagen hat die Stuttgarter Marke von 1994 bis 1996 in der Deutschen Tourenwagen Meisterschaft (DTM) von 1995 und 1996 in der International Touring Car Championship (ITC) eingesetzt. Es handelt sich um das Originalfahrzeug, mit dem Jörg van Ommen die Saison 1995 als Vizemeister abschloss. Heute ist es im Besitz eines privaten Sammlers, der den Rennwagen regelmäßig im Rahmen der Rennserie Tourenwagen Legenden artgerecht einsetzt. Die Brücke in die Gegenwart schlägt ein aktueller DTM-Renner, wie er in der laufenden DTM-Saison als Wettbewerbsfahrzeug eingesetzt wird.Und damit es nicht nur beim Schauen bleibt, bietet der AvD Stand gleich zwei Möglichkeiten, Race-Action selbst zu erleben. In einem modernen Rennsimulator können die Besucher selbst auf eine schnelle Runde gehen. Wer es handfester mag, der tritt zum Boxen-Stopp-Wettbewerb an. Dabei wird täglich jene Crew gesucht, die an einem Formel-Boliden am schnellsten die Räder wechselt. Es winken den Tagessiegern attraktive Preise, wie etwa DTM-Tickets. Darüber hinaus ist für Samstag (11. September) eine Autogrammstunde mit bekannten Fahrern aus der aktuellen DTM-Saison in Planung. Außerdem wird E-Sports-Champion Moritz Löhner am Wochenende (11. und 12. September) den Besuchern des AvD Stands erläutern, wie sein Weg von der Konsole ins Cockpit eines echten GT-Sportwagens in der DTM Trophy verlaufen ist.Als traditionsreichste automobile Vereinigung in Deutschland bündelt und vertritt der AvD seit 1899 die Interessen der Autofahrer. Mit seiner breiten Palette an Services wie der weltweiten Pannenhilfe, einschließlich einer eigenen Notrufzentrale im Haus, weltweitem Auto- und Reiseschutz, Fahrertrainings und attraktiven Events unterstützt der AvD die Mobilität seiner Mitglieder und fördert die allgemeine Verkehrssicherheit. Das Gründungsmitglied des Automobilweltverbandes FIA betreut seine rund 1,4 Millionen Mitglieder und Kunden ebenso persönlich wie individuell in allen Bereichen der Mobilität und steht für Leidenschaft rund ums Auto.