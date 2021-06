DTM Monza: Ergebnis des Qualifying 1 noch nicht finalisiert

Schwebendes Verfahren wird erst am Lausitzring erörtert

Pending procedure will not be dealt with until Lausitzring

Das Ergebnis des Qualifying 1 am Samstag des DTM-Auftaktwochenendes in Monza (Italien) kann aus sportrechtlichen Gründen noch nicht finalisiert werden. Der Grund für diese Verzögerung ist ein schwebendes Verfahren. Die nächsten Schritte in diesem Vorgang erfolgen vor Ort beim nächsten DTM-Wochenende auf dem Lausitzring (23.-25. Juli).(English Version)The result of Qualifying 1 on Saturday of the DTM opening weekend in Monza (Italy) cannot yet be finalised for reasons of sporting law. The reason for this delay is a pending procedure. The next steps in this process will take place on site at the next DTM weekend at the Lausitzring (23-25 July).