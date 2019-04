AvD beim „Warm-up“ in der Motorworld Köln│Rheinland

Stand informiert über AvD-Oldtimer-Grand-Prix und AvD-Histo-Tour

Sonder-Ticketverkauf: 2 für 1

Seltene Renn-Giulietta als Blickfang des Auftritts

Am 14. April startet die Motorworld Köln│Rheinland mit dem „Warm-up“ (10:00 bis 18:00 Uhr) in den Klassiker-Frühling. Natürlich ist auch der Automobilclub von Deutschland (AvD) bei diesem Anlass vor Ort im Nicolaus-August-Otto-Park (Butzweilerstraße 35-39, 50829 Köln) präsent und informiert die Besucher des großen Familienevents über sein umfassendes Serviceangebot, das sowohl Fahrern klassischer aber auch aktueller Automobile zahlreiche Vorteile bietet.Als Blickfang hat der AvD eine klassische Alfa Romeo Giulietta Sprint Veloce mit Baujahr 1962 dabei, einem als Rennwagen aufgebautes Sportcoupé. Ihr 1,3-Liter Vierzylinder produziert stramme 115 PS und ermöglicht in Verbindung mit der leichtgewichtigen Karosse durchaus beachtliche Fahrleistungen. Darüber hinaus informiert der AvD die Besucher der Motorworld Köln│Rheinland über Programm und Ablauf des 47. AvD-Oldtimer-Grand-Prix, der vom 9. bis 11. August auf dem Nürburgring und damit quasi im Vorgarten der Domstadt ausgetragen wird. Wer die Gelegenheit zum Kartenkauf für die europäische Leuchtturm-Veranstaltung des historischen Motorsports nutzen möchte, profitiert von einem besonderen Vorzugsangebot, bei dem es zwei Wochenendtickets zum Preis von einem gibt.Diejenigen, die nicht nur zuschauen, sondern mit ihrem sportlichen Klassiker dabei sein wollen, können sich eingehend über die Teilnahme bei der AvD-Histo-Tour informieren, die am 8. August und damit unmittelbar vor dem Start des 47. AvD-Oldtimer-Grand-Prix in Bad Neuenahr startet und am 9. August mit dem Track Day auf der Nordschleife des Nürburgrings endet. Darüber hinaus lässt der in Deutschland einzigartige Event die Teilnehmer zwei weitere legendäre Rennstrecken selbst erfahren: die Grand-Prix-Strecke des Nürburgrings sowie den Circuit de Spa Francorchamps. Als besonderes Bonbon sind die Wochenendtickets für den AvD-Oldtimer-Grand-Prix für alle Teilnehmer der AvD-Histo-Tour bereits inklusive, ebenso wie die in der Szene überaus beliebten „OGP-Pullover“.Für Menschen mit „Benzin im Blut“ ist die Motorworld Köln│Rheinland mit ihren zahlreichen automobilen Sehenswürdigkeiten, die auch die Dauerausstellung der „Michael Schumacher Private Collection“ umfasst, grundsätzlich ein hoch attraktives Ausflugsziel. Beim „Warm-up“ bietet sie zusätzlich ein breitgefächertes Programmangebot, das die ganze Familie anspricht. Dazu zählen unter anderem der Auftritt des Fernsehballetts, eine Fashion Show sowie musikalische Highlights im V8 Hotel.Als traditionsreichste automobile Vereinigung in Deutschland bündelt und vertritt der AvD seit 1899 die Interessen der Autofahrer. Mit seiner breiten Palette an Services wie der weltweiten Pannenhilfe, einschließlich einer eigenen Notrufzentrale im Haus, weltweitem Auto- und Reiseschutz, Fahrertrainings und attraktiven Events unterstützt der AvD die Mobilität seiner Mitglieder und fördert die allgemeine Verkehrssicherheit. Das Gründungsmitglied des Automobilweltverbandes FIA betreut seine rund 1,4 Millionen Mitglieder und Kunden ebenso persönlich wie individuell in allen Bereichen der Mobilität und steht für Leidenschaft rund ums Auto.