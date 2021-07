AvD beim Oldtimer-Meeting in Baden-Baden 2021

Stand in der Kaiserallee im Herzen des Kurparks

Zwei automobile AvD Klassiker als Blickfang

Informationen zu Serviceleistungen und AvD-Histo-Tour 2021

Zum diesjährigen 44. Internationalen Oldtimer-Meeting in Baden-Baden (16. bis 18. Juli) haben sich bei den Veranstalter rund 360 klassische Fahrzeuge aus dem In- und Ausland ankündigt. Die verfügbaren Stellplätze im Kurpark sind damit weitgehend ausgebucht. Nach einem Jahr Pause bestätigt das Klassiker-Treffen in der badischen Kurstadt seine Stellung als eine der bedeutendsten Oldtimer-Veranstaltungen Deutschlands. Im „Concour d‘élégance automobile“ werden die Teilnehmer des Internationalen Oldtimer-Meetings in Baden-Baden erneut ein breit gefächertes Spektrum an Fahrzeugen aus den unterschiedlichsten Epochen präsentieren können. Die Palette reicht von eleganten Cabriolets über klassische Sportcoupés und herrschaftliche Limousinen bis hin zu zierlichen Schnauferln – im Park des badischen Kurbades wird die ganze Bandbreite des Automobilbaus zu sehen sein. Und wem der Anblick der automobilen Kleinode nicht genügt, der findet unter den leidenschaftlichen OIdtimer-Besitzern leicht erzählfreudige Gesprächspartner.Im Rahmen dieses „Freilichtmuseums der Automobilgeschichte“ wird auch der Automobilclub von Deutschland (AvD) Flagge zeigen und seine Leistungen und Angebote den Besuchern präsentieren. Als Blickfang des AvD Standes in der Kaiserallee in unmittelbarer Nähe der Trinkhalle fungieren der bekannte VW T1 Bus Deluxe aus dem Baujahr 1962 im AvD-Outfit sowie ein klassischer Ford 17M Turnier aus dem Jahr 1970 im zeitgenössischen Design der Verkehrshilfsdienst-Fahrzeuge. Neben speziell auf klassische Automobile ausgerichtete Serviceleistungen bietet Deutschlands traditionsreichster Automobilclub auch interessante Informationen für diejenigen parat, die mit dem eigenen Klassiker sportlich unterwegs sein möchten. Denn die diesjährigen AvD-Histo-Tour (11. bis 13. August) verbindet erneut das Fahren über malerische Sträßchen durch Eifel und Ardennen mit der Möglichkeit vier legendären Rennstrecken zu erleben. Allerdings stehen die Grand-Prix-Strecke des Nürburgrings, der Circuit de Spa-Francorchamps, der Circuit Zolder und die Nordschleife des Nürburgrings dabei nicht im Zeichen rennsportlicher Positionskämpfe und größtmöglicher Geschwindigkeit. Vielmehr ermöglichen es die hier ausgetragenen Gleichmäßigkeitsprüfungen jedem Teilnehmer diese „Monumente des Motorsports“ in einer selbstgewählten Wohlfühlgeschwindigkeit zu erleben und zu genießen. Der Zieleinlauf der AvD-Histo-Tour 2021 erfolgt dann am 13. August vor dem historischen Kurhaus von Bad Neuenahr. So haben die Teilnehmer die Möglichkeit die gebotene Verlängerungsoption zu nutzen und den Besuch des 49. AvD-Oldtimer-Grand-Prix (13. bis 15. August) anzuhängen.Als traditionsreichste automobile Vereinigung in Deutschland bündelt und vertritt der AvD seit 1899 die Interessen der Autofahrer. Am 11. Juli 1926 veranstaltete der AvD auf der AVUS in Berlin den 1. Großen Preis von Deutschland, für dessen Austragung er bis heute über 75-mal als sportlicher Ausrichter verantwortlich war. Mit seiner breiten Palette an Services wie der weltweiten Pannenhilfe, einschließlich einer eigenen Notrufzentrale im Haus, weltweitem Auto- und Reiseschutz, Fahrertrainings sowie attraktiven Events unterstützt der AvD die Mobilität seiner Mitglieder und fördert die allgemeine Verkehrssicherheit. Das Gründungsmitglied des Automobilweltverbandes FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) betreut seine rund 1,4 Millionen Mitglieder und Kunden ebenso persönlich, wie individuell in allen Bereichen der Mobilität und steht für Leidenschaft rund ums Auto.