AvD beim Airborne Mitarbeiterfest

Betriebsfest der Fraport AG

Kooperation mit dem Sicherheitsdienst des Flughafens

Verkehrssicherheit im Fokus

Auf Einladung der Fraport AG wird der Automobilclub von Deutschland (AvD) am Samstag, den 31. August 2019 Teil des Airborne Mitarbeiterfests sein und präsentiert sich mit seinen Angeboten und Services rund 20.000 Flughafen-Mitarbeitern, deren Familien und Freunden.Als Hauptattraktion auf dem Stand des AvD sind zwei hochkarätige Fahrsimulatoren im Einsatz. Diese sind mit echten Renn-Schalensitzen ausgestattet und verfügen über mit Wildleder bezogene Sportlenkräder, ganz wie in einem realen Rennwagen. Das Renngeschehen nimmt der Fahrer auf einem großen, konkaven 52-Zoll Farbdisplay wahr. Gleichzeitig vermittelt die Force-Feedback-Funktion im Lenkrad einen überaus realistischen Fahreindruck, indem sie z. B. Vibrationen simuliert, wie sie beim Überfahren der Streckenbegrenzungen entstehen. Die Möglichkeit, mit den Simulatoren im Rahmen des Airborne-Mitarbeiterfests Rennfahrzeuge zu fahren, ist aber weniger auf schnelle Rundenzeiten ausgerichtet, sondern auf die richtigen Reaktionen in kniffligen Fahrsituationen.Darüber hinaus informiert der AvD die Besucher des Airborne-Mitarbeiterfests über seine Aktivitäten während der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt. Auf dem AvD-Stand (E26) in Halle 4.0 wird nicht nur ein Lauf der populärsten Slotcar-Serie der Welt „RCCO – the big small racing series“ ( www.rcco.de ) ausgetragen, sondern auch das Finale der Sim-Racing-Serie AvD Masters 2019 stattfinden, bei dem die besten 20 Simracer der vorherigen Onlinequalifikation gegeneinander antreten und ihr Können unter Beweis stellen.Als traditionsreichste automobile Vereinigung in Deutschland bündelt und vertritt der AvD seit 1899 die Interessen der Autofahrer. Mit seiner breiten Palette an Services wie der weltweiten Pannenhilfe, einschließlich einer eigenen Notrufzentrale im Haus, weltweitem Auto- und Reiseschutz, Fahrertrainings und attraktiven Events unterstützt der AvD die Mobilität seiner Mitglieder und fördert die allgemeine Verkehrssicherheit. Das Gründungsmitglied des Automobilweltverbandes FIA betreut seine rund 1,4 Millionen Mitglieder und Kunden ebenso persönlich wie individuell in allen Bereichen der Mobilität und steht für Leidenschaft rund ums Auto.