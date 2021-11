AvD auf der Essen Motor Show 2021

Zwei AvD-Stände: Halle 1, Stand 1B45 und Halle 8, Stand 8A11

AvD zeigt zukunftsweisenden Motorsport

AvD-Histo-Tour 2022 auf legendären Rennstrecken

Die Essen Motor Show öffnet ihre Tore zum Ende der Motorsport-Saison. Vom 27. November bis 5. Dezember bietet die Veranstaltung in acht Hallen auf dem Messegelände am Grugapark einem bunten Mix von Oldtimern, getunten Fahrzeugen sowie Exponaten aus Motorsport und Zubehör die Bühne. Der Automobilclub von Deutschland (AvD) präsentiert in diesem Jahr auf zwei Ständen in Halle 1 und Halle 8 eine breite Palette seiner Leistungen sowie Fahrzeuge, die Vergangenheit und Zukunft der individuellen Mobilität aufzeigen. Außerdem steht eine besondere Veranstaltung für Freunde historischen Motorsports im Fokus.Der traditionsreiche AvD ist seit seinen Anfängen im Motorsport engagiert. Das führte schon zu Beginn des 20.Jahrhunderts etwa zu den Unterstützern beim Bau der Rennstrecken AVUS in Berlin und dem legendären Nürburgring. Seit 1926 ist der Club sportlicher Ausrichter des „Großen Preis von Deutschland“. Von dieser Erfahrung profitierte in der Saison 2021 die DTM, bei deren Rennen und im Rahmenprogramm alle Funktionsträger bis hin zur Rennleitung vom AvD gestellt wurden. Motorsportfans dürfen sich freuen, am AvD-Stand in der Halle 8 den Mercedes-AMG GT3 des GetSpeed-Teams sehen zu können. Der GT3-Rookie Arjun Maini errang mit dem Wagen den zweiten Platz am Norisring.Mit dem erfolgreich eingesetzten Opel „Corsa-e Rally“ wird auch ein zukunftsweisendes Motorsport-Fahrzeug ausgestellt. Der Opel „Corsa-e Rallye“ ist vom Elektro-Serienfahrzeug abgeleitet und für Wettbewerbe optimiert. Mit dem reinen E-Auto hat das AvD-Nachwuchsteam mit Max Reiter als Fahrer und Lina Meter als Copilotin den zweiten Platz der Gesamtwertung im 2021 zum ersten Mal ausgetragenen „ADAC Opel e-Rally Cup“ erreicht. In dem mit sieben Rennen gefahrenen internationalen Wettbewerb fuhr das jüngste Team im Feld insgesamt sechs Mal auf Podiumsränge.Auch E-Sports-Fans kommen beim AvD auf ihre Kosten: Auf beiden Ständen können Interessierte am Rennsport-Simulator ihr fahrerisches Können testen und verschiedene Boliden über ausgewählte Rennstrecken jagen. Die Darstellung auf großen Farbdisplays, Schalensitzen und Feedback-Lenkrädert vermitteln den Fahrerinnen und Fahrern einen realistischen Eindruck einer Fahrt auf der Rennstrecke. Der AvD unterstreicht mit diesem kostenlosen Angebot an alle Messe-Besucher ab 14 Jahren sein Engagement in der neuen offiziellen Motorsport-Disziplin SimRacing.Der AvD setzt zudem einen klassischen Ford 17m Turnier aus dem Jahr 1970 prominent in Szene. Im klassischen Outfit des AvD-Verkehrshilfsdienstes verweist der Club mit diesem Exponat auf die zentrale Leistung gegenüber seinen Mitgliedern: die Pannen- und Unfallhilfe. Interessierte können sich an beiden Ständen über die umfangreichen, weltweit angebotenen Dienstleistungen des AvD rund um Schutz und Hilfe informieren.Mit dem Pannenhilfe-Fahrzeug einer vergangenen Ära wird auch die Brücke geschlagen zu den vielfältigen Bemühungen des Clubs zum Erhalt und der Förderung historischer Fahrzeuge. Klassikerfreunde erhalten erste Auskünfte über die AvD-Histo-Tour 2022. Sie bietet all jenen Fahrspaß, die das Fahren auf einer Rennstrecke mit dem eigenen Klassiker erleben möchten. Wer teilnimmt, kann im kommenden August eine einzigartige Mischung aus touristischer Ausfahrt und Rennstrecken-Action am Nürburgring, in Spa-Francorchamps und in Zolder erleben.Rund 400 Aussteller sind in Essen vertreten. Die Essen Motor Show hat die verschiedenen Aspekte rund um das Auto in vier Säulen gegliedert. Sportliche Serienfahrzeuge in Halle 3, Tuning & Lifestyle in den Hallen 5 + 6 (in Halle 7 „Tuning Salon“), Motorsport in Halle 8 und Classic Cars in den Hallen 1 + 2. Wer auf der Suche nach Zubehör ist und dieses auch kaufen will, geht in die Galeria.Besucher der Essen Motor Show müssen in Zeiten der Pandemie die Vorgaben der Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen beachten. Aktuell gilt danach eine 3G-Regelung und Maskenpflicht auf dem Gelände.Tickets für die Veranstaltung vom 27. November bis 5. Dezember 2021 gibt es ausschließlich online über die Homepage der Essen Motor Show zu kaufen . Die Messe ist für das Publikum Montag - Freitag von 10-18 Uhr sowie am Samstag und am Sonntag von 9-18 Uhr geöffnet. Die Mitarbeiter an den AvD-Ständen in Halle 1, Stand 1B45 und in Halle 8, Stand 8A11 freuen sich darauf, die Besucher begrüßen zu dürfen.Als traditionsreichste automobile Vereinigung in Deutschland bündelt und vertritt der AvD seit 1899 die Interessen der Autofahrer. Mit seiner breiten Palette an Services wie der weltweiten Pannenhilfe, einschließlich einer eigenen Notrufzentrale im Haus, weltweitem Auto- und Reiseschutz, Fahrertrainings und attraktiven Events unterstützt der AvD die Mobilität seiner Mitglieder und fördert die allgemeine Verkehrssicherheit. Das Gründungsmitglied des Automobilweltverbandes FIA betreut seine rund 1,4 Millionen Mitglieder und Kunden ebenso persönlich wie individuell in allen Bereichen der Mobilität und steht für Leidenschaft rund ums Auto.