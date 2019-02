AvD-Oldtimer-Grand-Prix mit kostenloser App

08.02.19

Die 2018 erfolgreich eingeführte AvD-OGP-Event-App mit noch mehr Funktionen



Gemeinsam mit der „Petrolhead-Community“-App Fuelish wird die Digitalstrategie des Klassiker-Festivals auf dem Nürburgring ausgeweitet

Fuelish betreut künftig die Social-Media-Aktivitäten des AvD-Oldtimer-Grand-Prix

Der AvD-Oldtimer-Grand-Prix setzt die Kooperation mit der „Petrolhead-Community“-App Fuelish in diesem Jahr fort und weitet seine Digitalstrategie dabei noch einmal aus. Bereits 2018 begeisterte die AvD-OGP-Event-App innerhalb der Fuelish-App zahl­reiche Smartphone-Besitzer, die auf diesem Weg hautnah am Geschehen waren: Livestreams und Streckenkommentare, Fotogalerien, Storys und eine Vielzahl nützlicher Besucher­informationen standen immer aktuell bereit. Und auch nach dem Renn­wochenende nutzten und nutzen viel Klassikfans die Community, um sich auszutauschen und Erinnerungen an die Veranstaltung wach zu halten. Nun vereinbarten die Veranstalter des AvD-Oldtimer-Grand-Prix mit den Betreibern der kostenlosen Fuelish-App eine Fortsetzung und Ausweitung: Beim 47. AvD-Oldtimer-Grand-Prix vom 9. bis 11. August 2019 wird die AvD-OGP-Event-App auf der Fuelish-App zusätzliche Funktionen bieten, die für die Besucher noch mehr Service bieten. Zudem überzeugte das Team von Fuelish mit seiner Digitalkompetenz und übernimmt künftig auch die Betreuung der Social-Media-Kanäle des AvD-Oldtimer-Grand-Prix, wie Facebook und Instagram.Die Verantwortlichen versprechen sich von der Zusammenarbeit die Nutzung von Synergien etwa durch die gezieltere Streuung von Informationen über die verfügbaren Kanäle. „Wir freuen uns, mit dieser erweiterten Kooperation den AvD-Oldtimer-Grand-Prix noch interaktiver, spannender und informativer zu machen“, sagt Volker Strycek, AvD-Vizepräsident Sport und Jugend. „Die sehr positive Resonanz der AvD-OGP-Event-App 2018 zeigt, dass wir hier den Nerv vieler Besucher und Interessenten getroffen haben. Auch sie werden von der erweiterten Zusammenarbeit mit Fuelish ganz sicher profitieren.“ Informationen zum AvD-Oldtimer-Grand-Prix gibt es unter www.avd-ogp.de im Internet – dort finden Interessenten auch eine Unterseite zur AvD-OGP-Event-App. Auch die Nutzung der App auf dem Smartphone ist ganz einfach: Dazu laden User die Fuelish-App einfach herunter (Verfügbar über Google-Play-Store oder den Apple-App-Store), unter der die AvD-OGP-Event-App auch 2019 laufen wird.Wer die Fuelish-App nutzt, der wird automatisch auch vom AvD-Oldtimer-Grand-Prix erfahren: Eine Woche vor Beginn des Events steht die AvD-OGP-Event-App für alle Mitglieder der Petrolhead-Community zur Verfügung. Mit dem Start der Veranstaltung wechselt diese dann in die „Live-Version“, die alle Funktionen umfasst. Dazu gehören in diesem Jahr einige Neuerungen: So wird es die Möglichkeit geben, einen interaktiven, individuell zusammengestellten Zeitplan zu definieren: Unter dem Menüpunkt „Programm“ können Nutzer die Wochenend-Highlights markieren, die sie besonders interessieren. So ist die persönliche Eventplanung jederzeit griffbereit und das Smartphone erinnert darüber hinaus rechtzeitig an den jeweiligen Programmpunkt. Ebenfalls neu präsentiert sich der „Community-Bereich“, in dem bereits 2018 die Aussteller beim AvD-Oldtimer-Grand-Prix zu finden waren. Diese erhalten in diesem Jahr die Möglichkeit, sich weit umfangreicher mit detaillierten Beschreibungen, Bildern und weiteren Infos darzustellen. Beibehalten wurden die schon im vergangenen Jahr erfolgreich angebotenen Menüpunkte. Im Livebereich stehen alle aktuellen Informationen und Insights auf und neben der Rennstrecke zur Verfügung. Nutzer können hier auch ihre Erlebnisse mit Beiträgen und Fotos teilen und mit anderen Usern interagieren. Auch eine große Foto-Wall entsteht im Laufe des Events automatisch aus allen hochgeladenen und geteilten Bildern. Ein besonderes Highlight des Bereichs: Hier kann man den Streckensprechern jederzeit live folgen. Last but not least finden sich in diesem Bereich alle Rennergebnisse, die auf direktem Wege und unmittelbar nach Freigabe der Rennleitung in die App einfließen.Auch vor dem Rennwochenende bietet die AvD-OGP-Event-App in diesem Jahr den gleichen umfangreichen Service. In vier Menüpunkten werden Stories, Programm, Vor-Ort-Informationen und Teilnehmerinfos angeboten. So finden sich unter dem Stichwort „Stories“ Inhalte, wie News und Artikel aus dem Programmheft. Unter „Programm“ sind alle Zeitpläne einzusehen, um weder Qualifyings oder Rennstarts, noch Autogrammstunden oder sonstige Highlights zu verpassen. Außerdem sind hier auch Details zu den Rennen zu finden. Der Menüpunkt „Vor-Ort“ fasst alle Informationen zu Anfahrt, Parkmöglichkeiten und den Lageplan zusammen. Der „Teilnehmer“-Bereich beinhaltet alle Starterlisten und weitere relevanten Teilnehmerinformationen. Der ebenfalls enthaltene Shop ermöglicht es Merchandise-Artikel des AvD-Oldtimer-Grand-Prix direkt aus der App heraus zu erwerben. Erhältlich ist die kostenlose Fuelish-App für mobile Apple-Endgeräte über den App-Store, Android-Nutzer finden die App über Google Play.