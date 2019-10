23. Rallye Monte-Carlo Historique startet 2020 in Bad Homburg

Meldeschluss beim Automobile Club de Monaco: November 2019

Am 31. Januar 2020 Start auf dem Kurhausplatz in Bad Homburg

Jahrestag des Rallye-Sieges von Rolf Moll auf Mercedes 220 SE

Wenn am Freitag, den 31. Januar 2020 in Bad Homburg der Start zur Rallye Monte-Carlo Historique 2020 erfolgt, ist der Kurort am Fuße des Taunus bereits zum 23. Mal Startort des international renommierten Rallye-Klassikers und hat damit keine einzige ausgelassen. Und auch der Automobilclub von Deutschland (AvD) ist zum 23. Mal mit dabei und organisiert auch 2020 den deutschen Rallye-Start. Auf dem Kurhausvorplatz werden die teilnehmenden Teams mit ihren klassischen Rallyefahrzeugen im Minutentakt über die Rampe fahren und unter den Augen eines ebenso vielköpfigen wie begeisterten Publikums die mehr als 1.200 km lange Strecke an die Côte d‘Azur in Angriff nehmen. Die Zielankunft im Hafen von Monaco ist im Rallye-Zeitplan für den darauf folgenden Dienstag (5. Februar) vorgemerkt.Auf dem Programm steht bei der kommenden Austragung eine Reihe von Sonderprüfungen, die in Erinnerung an den 60. Jahrestag des Sieges von Walter Schock und Rolf Moll auf Mercedes 220 SE (Startnummer 128), gefahren werden. Das Team Schock/Moll hatte am Ende der Rallyesaison 1960 auch den Sieg der Rallye-Europameisterschaft erkämpft. Nach Walter Schock waren „äußerste Disziplin, Zuverlässigkeit, großer Ehrgeiz, gute Kondition und uneingeschränktes Vertrauen“ Grundlage der Erfolge für das Duo. Rolf Moll war lange Jahre AvD-Sportpräsident und Präsident des Motorsport-Dachverbandes ONS (heute DMSB) sowie Vorstandsvorsitzender der DEKRA.Wer sich mit seinem historischen Fahrzeug auf den Spuren eines solch legendären Teams begeben will, hat dazu noch Gelegenheit: Meldeschluss ist erst am 4. November. Zur Teilnahme zugelassen sind alle Fahrzeuge, gleichgültig welcher Marke, deren Typ bis 1980 mindestens einmal zur „großen Monte“ gestartet ist.Das Formular für die Meldung und Informationen zu den Bedingungen hat das Organisationskomitee für Sie auf den Seiten des Veranstalters Automobile Club de Monaco hinterlegt.Für die Teilnehmer findet in Bad Homburg die technische Abnahme und der Reparaturservice am 30. Januar 2020 in der Central-Garage in Bad Homburg statt. Als Unterkunft steht das Maritim Hotel im Kurhaus Bad Homburg zur Verfügung. Die Francois-Blank-Spielbank, die „Mutter von Monte Carlo“ und Bad Homburgs Oberbürgermeister Alexander Hetjes laden die teilnehmenden Fahrer- und Service-Teams am Donnerstagabend (30. Januar 2020) zu einem exklusiven Empfang mit festlichem Dinner in die Spielbank ein. Am folgenden Freitagmittag schickt der Oberbürgermeister dann die Teilnehmer mit der Startflagge von der Startrampe vor dem Kurhaus auf die Strecke. Und weil sich alljährlich auch eine große Zahl an Zuschauern das Defilee der einstigen Rallye-Ikonen nicht entgehen lassen will, wird Moderator Andreas Hoffmann-Sinnhuber, als ausgewiesener Klassik-Experte, die Boliden und ihre Besatzungen launig und kompetent vorstellen.Nur drei Tage nach dem Ende der als Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft ausgetragenen 88. Rallye Monte-Carlo startet die 23. Rallye Monte-Carlo Historique mit einer Streckenführung, deren Herausforderungen der „großen“ Rallye durchaus ebenbürtig ist. Getreu dem klassischen Vorbild machen sich die Teilnehmer von den Startorten Athen, Glasgow Bad Homburg, Mailand, Barcelona, Reims und Monte-Carlo auf zu einer Sternfahrt nach Buis-les-Baronnies (Drôme Provençale). Hier beginnt dann am 1. Februar die eigentliche Rallye. Auf dem Programm stehen zahlreiche selektive Wertungsprüfungen. Die Route führt durch die Seealpen nach Monaco, wo am 5. Februar der Zieleinlauf erfolgt. Dann wird sich entscheiden, wer die Nachfolger von Michel Badosa et Mogens Reidl sind, die im Februar 2019 auf Renault 8 als Sieger der 22. Rallye Monte-Carlo Historique ganz oben auf dem Podest standen.Als traditionsreichste automobile Vereinigung in Deutschland bündelt und vertritt der AvD seit 1899 die Interessen der Autofahrer. Mit seiner breiten Palette an Services wie der weltweiten Pannenhilfe, einschließlich einer eigenen Notrufzentrale im Haus, weltweitem Auto- und Reiseschutz, Fahrertrainings und attraktiven Events unterstützt der AvD die Mobilität seiner Mitglieder und fördert die allgemeine Verkehrssicherheit. Das Gründungsmitglied des Automobilweltverbandes FIA betreut seine rund 1,4 Millionen Mitglieder und Kunden ebenso persönlich wie individuell in allen Bereichen der Mobilität und steht für Leidenschaft rund ums Auto.