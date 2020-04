15. „AvD Rund um Berlin“-Classic verschoben

Neuer Termin im Frühherbst wird zeitnah bekannt gegeben

Es bleibt bei Streckenführung in den Spreewald

Bisherige Nennungen bleiben bestehen

Die Maßnahmen gegen die aktuell in Europa grassierende Corona-Pandemie sind auch für die Klassik-Events des Frühjahrs relevant. Der Mecklenburgische Automobil-Club im AvD e. V. als Veranstalter der „AvD Rund um Berlin“-Classic hat sich daher in Abstimmung mit seinen Partnern entschlossen, die diesjährige Austragung der Oldtimer-Rallye von Anfang Mai in den Frühherbst zu verschieben.„Diese Entscheidung haben wir schweren Herzens aber dennoch leicht getroffen, denn die Verantwortung gegenüber den Teilnehmern, aber auch allen Freunden, die uns bei der Durchführung der Rallye unterstützen, hat uns dazu veranlasst“, sagt Hartmut Groehl, Rallye-Leiter der „AvD Rund um Berlin“-Classic und Präsident des Mecklenburgischen Automobil-Clubs. Hinzu machten das Gebot zu Mitmenschen, wenn überhaupt, nur mit einem Sicherheitsabstand zu verkehren sowie geschlossene Gastronomiebetriebe und Hotels eine Durchführung nach gegenwärtigen Stand weitgehend unmöglich.Trotz der Verschiebung wird es bei dem für die 15. Austragung geplanten Ablauf bleiben: Der Start wird an einem Freitag im Herzen Berlins erfolgen: In der Mall of Berlin werden die teilnehmenden Teams Aufstellung nehmen und den Besuchern der Einkaufsmeile einen umfassenden Überblick über die mitfahrenden automobilen Klassiker ermöglichen. Von hier verläuft die Rallye-Route in südöstliche Richtung nach Bad Saarow am Scharmützelsee. Am darauf folgenden Samstag startet die Rallye von dem Kurort aus in Richtung Spreewald, wo auf wenig befahrenen Nebenstraßen die landschaftlichen Reize unbeschwert zu genießen sind.Weitere Informationen zum Ablauf der 15. „AvD Rund um Berlin“-Classic sowie das Nennformular sind online auf der Seite www.rundumberlin-classic.de verfügbar. Nennungen sind weiterhin möglich.