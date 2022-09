Oldtimer-Herbsttreffen auf Schloss Augustusburg findet am 3. Oktober 2022 zum 31. Mal statt

Am 3. Oktober 2022, dem Tag der deutschen Einheit, verwandelt sich der Innenhof von Schloss Augustusburg zum 31. Mal zu einem Freilichtmuseum für historische Fahrzeuge und Raritäten aus ganz Deutschland.Dabei sein können alle zwei-, drei- und vierrädrigen Fahrzeuge bis Baujahr 1970. Die Anreise der teilnehmenden Fahrzeuge erfolgt ab circa 8:00 Uhr. Für die ersten 400 Fahrzeuge ist ein Stellplatz in den Schlosshöfen garantiert. Auch der Teilemarkt am Parkplatz Steinbruch bietet Händlern wieder eine große Bandbreite an Ersatzteilen an.Die Band Dixie Kings aus Magdeburg sorgt mit Oldtime-Jazz für gute Stimmung. Auf kleine Besucher wartet eine Hüpfburg zum Austoben und das Modellieren lustiger Tiere und Figuren mit Ballons. Auch für die kulinarische Verköstigung ist gesorgt. Deftiges und Süßes gibt es in den Schlosshöfen, am oberen Parkplatz sowie am Steinbruch.Zum perfekten Oldtimer-Erlebnis bietet sich ein Besuch des Motorradmuseums mit der Sonderausstellung „Ära des Straßenrennsports“ an. Auch alle anderen Museen im Schloss sind am Veranstaltungstag regulär ab 10:00 Uhr geöffnet.Der Eintritt für Besucher, Fahrer von Oldtimern und Beifahrer kostet 5 € (Kinder bis 12 Jahre sind frei. Tickets sind an der Tageskasse wie auch im Ticket-Shop online unter www.die-sehenswerten-drei.de/tickets erhältlich. Der Eintritt für die Museen ist im Ticket nicht inkludiert.Zusätzliche Parkmöglichkeiten für Besucher gibt es im Stadtgebiet von Augustusburg (u.a. Parkplatz bei Rost’s Wiesen, Parkplatz Netto). Eine Anreise mit der Drahtseilbahn ab der Talstation Erdmannsdorf ist ebenso möglich.