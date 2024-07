Der Berliner Tierschutz steckt in einer dramatischen Krise: Die Unabhängigkeit der Landestierschutzbeauftragten wird systematisch untergraben, das Budget wird drastisch gekürzt und nun wird sogar die Sinnhaftigkeit des Amtes an sich infrage gestellt.Die aktuellen Geschehnisse um das Amt der Berliner Landestierschutzbeauftragten sind ein handfester Skandal. Auf allen Ebenen wird das Amt angegriffen, obwohl es von zentraler Bedeutung für den Tierschutz in Berlin ist.Was mitdurch die für Tierschutz zuständige, aber politisch weit davon entfernte Justizsenatorin Dr. Felor Badenberg begann, weitet sich derzeit immer weiter aus. Es folgten, die die Arbeit der Beauftragten erheblich behindern und in großen Teilen unmöglich machen.Empörend ist die jüngste Entwicklung: Imhatten sich CDU und SPD auf die Einführung einesgeeinigt, das die Taubenpopulation reduzieren solle. Dr. Kathrin Herrmann, seit 2020 Berliner Landestierschutzbeauftragte, legte hierzu ein detailliertes, bereits erprobtes und tierschutzgerechtesvor. Ihr Plan nach dem Augsburger Modell sieht betreute Taubenschläge vor, die gereinigt werden können und eine kontrollierte Fütterung sowie den Austausch von Eiern mit Attrappen ermöglichen. Für dieses Konzept werden nun nicht nur die Gelder gestrichen, um das zu rechtfertigen, wird es nun auch noch ohne sachliche Grundlage angegriffen und infrage gestellt.In einem Beitrag des RBB wird berichtet, dass die Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz das Konzept derzeit überprüfe und alternative Maßnahmen wie Tierarzneimittel und die Ansiedlung natürlicher Fressfeinde in Betracht ziehe. Bezirke wie Steglitz-Zehlendorf und Tempelhof-Schöneberg äußerten unbegründete Bedenken, dass betreute Taubenschläge die Populationen steigern könnten und beziehen sich dabei auf angebliche Erkenntnisse des niedersächsischem Tierschutzbeirates – eine Behauptung, die durch Fakten nicht gestützt wird. Im Gegenteil, Niedersachsen hat das Konzept überprüft und den Kommunen zur Umsetzung empfohlen. Vom RBB werden diese faktisch falschen Aussagen allerdings ohne Einordnung und scheinbar ungeprüft stehen gelassen.Schnell wird klar, dass es hier um weit mehr geht als “nur” um das Taubenkonzept. Das gesamte Amt der Landestierschutzbeauftragten wird plötzlich als unnötige Doppelstruktur bezeichnet, weil angeblich der Tierschutz durch die Veterinärämter ausreichend abgedeckt sei. Diese Behauptung zeugt von einem grundlegenden Missverständnis der Aufgaben und Notwendigkeiten des Amtes.Landestierschutzbeauftragte wurden unter anderem wegen des massivenim Tierschutz geschaffen, da die Veterinärämter personell überlastet sind und ihre Aufgaben nicht vollständig wahrnehmen können. Die Behauptung, es benötige keine Tierschutzbeauftragte, da die Amtstierärzt*innen den Tierschutz vollziehen würden, ist daher unzutreffend. Abgesehen davon wird aber verkannt, dass derDie Beauftragte ist vor allem für die Beratung der Senatsverwaltung in Tierschutzfragen, insbesondere bei Gesetzesvorhaben, zur Erarbeitung von fachlichen Stellungnahmen und auch als Ansprechperson für Bürger*innenanfragen und für Aufklärungsarbeit vorgesehen. Aufgaben, die nicht in die Zuständigkeit der Veterinärämter fallen.Dass nun ausgerechnet von diesen Ämtern ein Angriff auf die Tierschutzbeauftragte erfolgt, zeigt das Ausmaß des Problems. Beide Institutionen sollten den Schutz der Tiere im Fokus haben und gemeinsam für eine Verbesserung der Bedingungen kämpfen.Dies spiegelt das Vertrauen und die Unterstützung wider, die die Bevölkerung diesen wichtigen Ämtern insgesamt entgegenbringt. Zahlreiche Tierschutzvereine und Bürger*innen haben bereits ihre Unterstützung für das Amt von Dr. Kathrin Herrmann und ihre Arbeit bekundet. Die Bedeutung ihrer Tätigkeit wird auch durch die Bereitstellung von Geldern durch Tierschutzvereine wie den Tierschutzverein Berlin und TASSO unterstrichen, die nach den massiven Budgetkürzungen nun die Finanzierung wichtiger Projekte übernehmen.Dr. Kathrin Herrmann setzt sich mit unermüdlicher Energie und größter Kompetenz für den Tierschutz in Berlin ein und wird den Aufgaben einer Tierschutzbeauftragten damit wirklich gerecht.