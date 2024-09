Großer Erfolg für Tiere in der EU: Tierschutz in das Amt eines neuen EU-Kommissars aufgenommen

Die Ankündigung der neuen Europäischen Kommission umfasst die Schaffung eines speziellen Kommissars für Gesundheit und Tierschutz, ein Schritt, der von Tierschutzorganisationen und EU-Bürgern gleichermaßen gefeiert wird. Der Schutz von Tieren ist eine weit verbreitete und beliebte Maßnahme unter den europäischen Bürgern.



Der neu nominierte Kommissar für Gesundheit und Tierschutz, Olivér Várhelyi aus Ungarn, wird diese wichtige Rolle übernehmen, vorbehaltlich der Zustimmung durch das Europäische Parlament in den kommenden Wochen. Diese Entscheidung stellt sicher, dass der Tierschutz weiterhin in der Generaldirektion für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (DG SANTE) behandelt wird und einen integrierten „One Health“-Ansatz fördert, der die Zusammenhänge zwischen Tierschutz, öffentlicher Gesundheit und Umwelt anerkennt.



Die Ernennung steht im Einklang mit den Bemühungen der #EUforAnimals-Kampagne, die von über 310.000 Bürgern unterstützt und von mehr als 200 Mitgliedern des Europäischen Parlaments (MEPs) in der letzten Legislaturperiode und über 100 MEPs in der aktuellen Periode gefördert wurde. Diese Ernennung ist das direkte Ergebnis einer geduldigen Kampagne, die 2021 von GAIA geleitet und von 60 europäischen Organisationen unterstützt wurde, darunter auch die Beteiligung von Mitgliedsorganisationen wie Animal Society (ebenfalls Mitglied von "Animals in Democracy").



Thomas Hecquet, Vorstandsvorsitzender von Animal Society, äußerte seine Zufriedenheit mit dieser bedeutenden Entwicklung und sagte:



„Dies ist ein bedeutsamer Sieg für die politische Vertretung von Tieren in ganz Europa. Seit Jahren drängen Bürger und NGOs auf die Ernennung eines speziellen Kommissars, um sicherzustellen, dass der Tierschutz die Aufmerksamkeit erhält, die er verdient. Heute wurden wir gehört. Die Aufnahme des Tierschutzes in den Titel des Kommissars signalisiert, dass die EU bereit ist, das Wohlergehen der Tiere als zentrale politische Angelegenheit zu priorisieren. Wir erwarten nun konkrete Maßnahmen zur Aktualisierung und Verbesserung der veralteten Tierschutzgesetze.“



Die Rolle des neuen Kommissars wird entscheidend sein, um die versprochene Überarbeitung der EU-Tierschutzgesetzgebung voranzutreiben, die darauf abzielt, die Vorschriften bis 2026 zu modernisieren, einschließlich des Übergangs zu käfigfreien Haltungssystemen in der Landwirtschaft. Darüber hinaus wird der neu ernannte Kommissar eng mit anderen Kommissaren zusammenarbeiten, darunter diejenigen, die für Landwirtschaft und Ernährung, Fischerei, Handel und Umwelt zuständig sind, um sicherzustellen, dass der Tierschutz in alle relevanten Politikbereiche integriert wird.



Die Einrichtung dieser neuen Position ist ein klares Zeichen dafür, dass die Stimmen der EU-Bürger gehört werden. Sie stellt ein neues Kapitel für den Tierschutz in Europa dar und bietet Hoffnung auf stärkere Gesetze und höhere Standards für den Schutz und die Pflege von Tieren in allen Bereichen.

(lifePR) (