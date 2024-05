Welt-Multiple-Sklerose-Tag 2024

An Multipler Sklerose (MS) zu erkranken, kann einen tiefen Einschnitt ins Leben bedeuten. Eine Viertelmillion Deutsche leidet an MS. Menschen, die ihren Mut und ihre Stärke erst wiederentdecken müssen. Darauf macht der Welt-MS-Tag einmal mehr aufmerksam, 2024 unter dem Motto: „Diagnose MS: Mit Mut und Stärke leben lernen“. Zum 16. Mal in Folge seit Initiierung 2009 rückt der Welt-MS-Tag die Krankheit Multiple Sklerose und die Menschen, die davon betroffen sind, in das öffentliche Bewusstsein. Offizielles Datum für den Welt-MS-Tag ist immer der 30. Mai. Veranstaltungen dazu finden weltweit rund um dieses Datum herum statt. AMSEL, Aktion Multiple Sklerose Erkrankter, Landesverband der DMSG in Baden-Württemberg e.V., unterstützt MS-Erkrankte und Angehörige seit 50 Jahren, gibt Mut und Stärke, mit der MS leben zu lernen. Mit Webseminaren, einem Infostand im Europaviertel Stuttgart und Vorträgen im SpardaWelt Eventcenter schafft AMSEL anlässlich des Welt-MS-Tages am 29.05.2024 ebenfalls Austausch- und Informationsmöglichkeiten rund um die MS. Mehr unter: www.amsel.de/weltmstag Im Durchschnitt erhalten MS-Erkrankte ihre Diagnose mit 33 Jahren – ein Alter, in dem man oft mitten im Berufsleben steht, noch in der Familienplanung steckt oder viele Zukunftspläne schmiedet. Die MS-Diagnose kann all das buchstäblich ins Wanken bringen. Denn MS ist eine entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems (ZNS), die sich unter anderem in Taubheitsgefühlen, Seh-, Koordinations- und Konzentrationsstörungen oder Lähmungen äußern kann. MS verläuft bei jedem anders, ist nicht vorhersehbar, bis heute nicht heilbar. MS ist eine chronische Erkrankung, die die Betroffenen fortan begleiten wird. Aber man kann MS behandeln: akut bei Schüben, symptomatisch und verlaufsmodifizierend. Zur verlaufsmodifizierenden Therapie der MS sind in Deutschland zurzeit 18 Wirkstoffe zugelassen. Und man kann lernen, mit all den Einschränkungen und Veränderungen zu leben, welche die MS mit sich bringen kann. AMSEL hilft bei der Bewältigung.Ab 10:00 Uhr informieren Ehrenamtliche der AMSEL mit einem Infostand im Europaviertel Stuttgart über die Erkrankung MS sowie über Unterstützungsmöglichkeiten der AMSEL. Ab 16:30 Uhr lädt der AMSEL-Landesverband in das SpardaWelt Eventcenter zu drei Vorträgen ein. 1. „Achtsamkeit und Resilienz“ mit Heike Meißner, Klinische Neuropsychologin GNP / Psychologische Psychotherapeutin, Leitung Psychologie, Neurologisches Rehabilitationszentrum Quellenhof, Bad Wildbad. 2. „Stammzelltherapie bei MS“ mit Prof. Dr. med. Christoph Heesen, Oberarzt und Leiter der MS-Ambulanz, Klinik und Poliklinik für Neurologie, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. 3. „Bewegung und Sport bei MS“ mit Dr. Alexander Tallner, Innovationsmanager für digitale Gesundheitsinterventionen, Zentrum für Telemedizin (ZTM) GmbH, Bad Kissingen. Eine Anmeldung für die Veranstaltung im Eventcenter ist bis zum 24.05.2024 erforderlich unter Tel. 0711 69786-11 oder E-Mail: veranstaltungen@amsel.de.Geschlossene Webseminare auf www.amsel.de , die Austausch und Tipps bieten zur Ernährung bei MS und dazu, wie man die Herausforderung MS annehmen kann, runden das Programm der AMSEL zum Welt-MS-Tag ab und ermöglichen auch Menschen, die beispielsweise aufgrund von Mobilitätseinschränkungen nicht vor Ort sein können, digital teilzuhaben.