Rente aufgrund von Multipler Sklerose

Welche Rentenansprüche bestehen, wenn eine chronische Erkrankung wie die Multiple Sklerose (MS) oder eine Behinderung vorliegen? Martin Scheuer, Rentenberater aus Villingen-Schwenningen, gibt am Donnerstag, 21.09.2023, 19:00 Uhr mit dem AMSEL-Vortrag „Rente wegen Erwerbsminderung und Altersrente für Schwerbehinderte“ in der Evangelisch-methodistischen Kirche Freudenstadt (Stuttgarter Str. 23), barrierefreier Zugang am Hintereingang vorhanden, einen umfassenden Überblick. Der Fachvortrag findet in Kooperation mit der AMSEL-Kontaktgruppe Freudenstadt statt. AMSEL, Aktion Multiple Sklerose Erkrankter, Landesverband der DMSG in Baden-Württemberg e.V., ist seit 1974 Fachverband, Interessenvertretung und Selbsthilfeorganisation für Menschen mit MS und ihre Angehörigen. Mehr unter www.amsel.de Wer seine berufliche Tätigkeit aus gesundheitlichen Gründen reduzieren oder ganz aufgeben muss, kann eine Rente wegen teilweiser oder voller Erwerbsminderung beantragen. Über Voraussetzungen, Antragstellung, Rentenhöhe, Hinzuverdienstmöglichkeiten und weitere Aspekte zum Thema informiert der Referent in seinem Vortrag. Auch die Möglichkeit der Altersrente für Schwerbehinderte wird erläutert.Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Eine Anmeldung bis zum 14.09. beim AMSEL-Landesverband ist erforderlich, Telefon 0711 697860, E-Mail: seminare@amsel.de